الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل و كرامة 2024

معاش التكافل والكرامة
معاش التكافل والكرامة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل و كرامة 2024، أحدى أهم المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في مشروع  تكافل وكرامة 2024  من خلال طرح رابط الإلكتروني رسمي للاستعلام، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول  إلى الموقع الرسمي الخاص ب وزارة التضامن الاجتماعي .

2- اختيار قائمة الخدمات، ثم اختيار منها خدمة "الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة".

3- إدخال الرقم القومي للمستعلم أو صاحب الطلب.

4- الضغط على زر «استعلام».

5- عرض حالة  الطلب الخاص بالمستعلم، سواء بالقبول أو الرفض.

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شروط الاستفادة من معاش التكافل والكرامة 2024:

من جانبها كانت وزارة التضامن الإجتماعى وضعت عدة شروط للاستفادة من معاش تكافل وكرامة وهى كالتالى:

1- ضرورة ألا المستفيد  يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، ويكونوا  بمراحل التعليم المختلفة.

3- يتم قبول المواطنين المسنين بداية من عمر الـ65 أو المواطنين  من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل.

4ـ عدم أمتلاك أرض زراعية تزيد عن "نصف فدان" أو يكون المستفيد مستأجر لقطعة أرض تزيد عن فدان أو أن يمتلك المستفيد عقار أو أكثر بخلاف السكن أو أن يمتلك محل تجاري مسجل أو غير مسجل أو يمتلك رؤوس مواشى للتجارة "ثلاثة أو أكثر".

5ـ ألا يكون المستفيد يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (اشتراك تأميني).

6ـ الا يكون المستفيد يعمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

7ـ ألا يكون المستفيد من المواطنين الذين يحصلون على معاش قطاع خاص / عام / حكومي / جيش / شرطة عن ذاته.

8ـ يمنع من الاستفادة من المعاش من يمتلك  سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

9ـ  يمنع من الاستفادة من يدفع مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنوياً.

10ـ  يمنع من يمتلك معدات ثقيله مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء...).

11ـ  يمنع من يتلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

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