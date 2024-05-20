الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير يعلق على استخدام الصندوق الأسود للكشف عن تفاصيل وفاة الرئيس الإيرانى

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

تحدث اللواء محمد قشقوش، المستشار بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تفاصيل واقعة وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي نجمت عن تحطم مروحيته بشكل غير متوقع نظرًا لتدهور الأحوال الجوية بصورة طارئة.

أوضح قشقوش، في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن الزيارة التي كانت مقررة للرئيس رئيسي كانت تحمل في طياتها بعض الغرابة، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت مستقرة قبل الزيارة بيوم واحد، وأن الاحتفالية المقامة لافتتاح السد كان من المفترض أن تجري في ظروف جوية مثالية.

وتابع قائلًا: "هناك تساؤلات جوهرية تُطرح على المسئولين عن الأرصاد الجوية والعاملين في المجال الجوي والمناخي، بخصوص التقلبات الجوية الحادة التي فوجئ بها الجميع أثناء توجه الطائرة التي تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق".

وأضاف: "الخطأ الذي وقع كان مشتركًا بين مسئولي الأرصاد والمتخصصين في المجال الجوي، والادعاءات التي تُشير إلى وجود عيوب في الطائرة لا أساس لها من الصحة، حيث إن الطائرة من نوع خاص يتم صيانتها بانتظام في إيطاليا وهي خالية من أي عيوب تقنية".

وأردف قشقوش: "النقطة السلبية التي تُسجل ضد السلطات الإيرانية تتمثل في عدم قدرتها على تتبع موقع الطائرة بالسرعة والكفاءة المطلوبة، مما أثر سلبًا على فرص نجاة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق".

وفيما يتعلق باستخدام الصندوق الأسود للكشف عن ملابسات الحادث، أشار اللواء إلى أنه كان ينبغي اللجوء إلى الصندوق الأسود فور وقوع الحادث، مؤكدًا أن الطائرة المروحية من النوع الذي يسمح باستخدام الصندوق الأسود فيه.

واختتم تصريحاته بالقول: "من الضروري العمل على استرداد الصندوق الأسود بأقصى سرعة ممكنة للوصول إلى حقيقة ما حدث، وأبدي استغرابي من الهدوء الذي تعاملت به السلطات الإيرانية مع الحادث، حيث كان تعاطيهم مع الحدث لا يرقى إلى المستوى المطلوب".

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