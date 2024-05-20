الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشاري تغذية ينصح بعلاج اضطرابات النوم بالليمون

اضطرابات النوم بالليمون
اضطرابات النوم بالليمون

قال الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف الغذائي، إن علاج اضطرابات النوم، يحتاج لـ3 إجراءات فقط، الأول هو الاستيقاظ مبكرًا، في الساعة السابعة صباحًا، والثاني الحركة طوال اليوم، والثالث تناول عصير الليمون قبل النوم لكن بقشره.

 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن قشر الليمون به زيت يعمل على الاسترخاء للجهاز العصبي.

 

وأردف: "كان زمان يقولوا روق دمك بعصير لمون، هذه مقولة حقيقية جدًا".

 

وأشار إلى أن حصول الإنسان على فيتامين سي من الطبيعي أفضل بكثير من المصنع، لأن امتصاص الجسم له أفضل، منوهًا أن احتياج الإنسان من فيتامين سي 75 ملي جرام في اليوم.

 

 

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