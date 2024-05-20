الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وانتهاء الموجة الحارة على البلاد

الموجة الحارة
الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، نمر خلال هذه الأيام بموجة شديدة الحرارة تؤثر على معظم محافظات الجمهورية، وبدأنا الشعور بها بشكل كبير منذ يوم السبت الماضي وتستمر معنا حتى نهاية الأسبوع. 

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت عبر قناة dmc، أن قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من 6 إلى 8 درجات، واليوم كان ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة 41 درجة مئوية، والمحسوسة كانت أكثر من 41 درجة مئوية، بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية وهي مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات الحرارة، كما يوجد امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى ستبلغ 38 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وهو استمرار للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، واستمرار للأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار في أغلب محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه مع يوم الخميس ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 38 إلى 39 درجة مئوية، وبالتالي فإن الموجة مستمرة معنا حتى يوم الخميس في معظم المحافظات، وبدءا من يوم الجمعة سوف يحدث انكسار لحدة الحرارة.

الطقس درجة الحرارة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية

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