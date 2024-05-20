الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير يفند الروايات الإعلامية الإيرانية حول حادث إبراهيم رئيسى (فيديو)

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

شدد الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن الأوضاع الإعلامية في إيران تشهد حالة من الارتباك والتعتيم منذ اللحظات الأولى لاختفاء المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وأكد عبدالفتاح، في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن الحكومة الإيرانية فرضت تعتيمًا إعلاميًا كاملًا، مانعةً أي تسريبات أو تحليلات إعلامية غير الرواية الرسمية.

وأضاف "عبدالفتاح" أن الروايات الإعلامية الرسمية الإيرانية حول الحادث كانت متضاربة وغير متسقة، مما أدى إلى حالة من الغموض والتكهنات حول ملابسات الحادث الذي أودى بحياة الرئيس والوفد المرافق له. 

وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية نجحت في الحفاظ على سيطرتها على المعلومات، محتفظةً بالرواية الرسمية كمصدر وحيد للأخبار المتعلقة بالحادث داخل البلاد وخارجها.

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