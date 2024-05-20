الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لـ 3 شٌعب.. تحميل ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2024 pdf

الصف الثالث الثانوي
الصف الثالث الثانوي

اسابيع قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 نهاية العام للشعبتين العلمية والادبية، وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي نهاية العام.

ويستعد طلبة وطالبات الثانوية العامة 2024 لمراجعة مواد الصف الثالث الثانوي وتحميل ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

 

رابط تحميل ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2024 pdf

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم رابط تحميل منفصل لكل كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2024

تحميل ورقة مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2024 علمي علوم

قم بتحميل ورقة المفاهيم الثانوية العامة علمي علوم 2024

 

تحميل ورقة مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2024 علمي رياضة

قم بتحميل ورقة المفاهيم الثانوية العامة 2024 الشعبة الرياضية

 

تحميل ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي ادبي 2024

رابط  ورقة مفاهيم الثانوية العامة ادبي 2024

 

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

 

المواد غير المضافة للمجموع

  • يوم الاثنين 10/6/2024:
    • التربية الدينية: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا.
    • التربية الوطنية: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.
  • يوم الأربعاء 12/6/2024:
    • الاقتصاد: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا.
    • الإحصاء: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

  • يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية في يوم الأثنين 10/6/2024.
  • ينتهي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية في يوم السبت 13/7/2024.
  • يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 29/6/2024: التاريخ (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 6/7/2024: الجغرافيا (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: علم النفس والاجتماع (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الفلسفة والمنطق (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

  • يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الأثنين 10/6/2024.
  • ينتهي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الاربعاء 17/7/2024.

الامتحانات:

  • يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 29/6/2024: الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 6/7/2024: الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الأحياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

  • يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الأثنين 10/6/2024.
  • ينتهي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم السبت 20/7/2024.
  • يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 29/6/2024: الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 6/7/2024: الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: الجبر والهندسة الفراغية (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
  • يوم السبت 13/7/2024: التفاضل والتكامل (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الاستاتيكا (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
الثانوية العامة 2024 جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي تحميل ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

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