الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير السياحة والآثار يقوم بجولة تفقدية بمتحف شرم الشيخ لمتابعة سير العمل

وزير السياحة داخل
وزير السياحة داخل متحف شرم الشيخ

حرص أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، خلال زيارته اليوم لمدينة السلام "شرم الشيخ" للمشاركة، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، في المنتدى والمعرض الإفريقي المصري للسياحة Africa Tourism Forum Egypt، علي القيام بجولة تفقدية بمتحف شرم الشيخ، وذلك لمتابعة سير العمل وحركة الزيارة به.

ورافقه خلال الجولة تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وحسين محمد مدير عام مكتب الوزارة بشرم الشيخ والمشرف العام على مكاتب الوزارة بجنوب سيناء، والدكتور إسلام نبيل المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء.

وكان في استقباله المهندسة ميريام إدوارد المُشرف العام على متحف شرم الشيخ، والأستاذ محمد حسانين مدير المتحف.

وتضمنت الجولة قاعات عرض المتحف المختلفة، والمنطقة التجارية، وقاعة المؤتمرات، حيث استمع السيد الوزير لشرح مفصل من مدير المتحف حول تاريخ إنشاء المتحف، وما يضمه من مقتنيات أثرية، وفكرة سيناريو العرض الخاصة به.

كما قامت ميريام إدوارد، من خلال فيديو قصير، يشرح المنطقة التجارية بالمتحف، وقامت باستعراض ما تضمه من بازارات ومطاعم وكافيتريات، كما استعرضت أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والتعليمية والمجتمعية التي أقامها المتحف خلال السنوات الماضية منذ افتتاحه في عام 2020.

وزير السياحة يوجه بدراسة سبل الاستفادة من متحف شرم الشيخ

وخلال الجولة، وجه أحمد عيسي بتشكيل فريق عمل من المجلس الأعلى للآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومتحف شرم الشيخ، لدراسة سبل الاستفادة بصورة أكبر من المنطقة التجارية، ومناقشة وطرح بعض المقترحات لاستغلالها على الوجه الأمثل، وبما يضمن تحسين التجربة السياحية بالمتحف، وهو ما يأتي في إطار أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر الخاصة بتحسين التجربة السياحية في مصر.

وأكد وزير السياحة والآثار على ضرورة تكثيف الترويج للمتحف خلال الفترة المقبلة، وتشجيع شركات السياحة على وضعه بصورة أكبر في برامجها السياحية المختلفة، وبما يسهم في زيادة أعداد الزائرين والسائحين المصريين والأجانب، ويعمل أيضًا على زيادة إيراداته، وبالتالى تعظيم العائد منه.

كما حرص السيد الوزير على لقاء مجموعة من العاملين بالمتحف، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالمتحف، وتذليل أى صعاب قد تواجه هذه المنظومة.

جدير بالذكر أن متحف شرم الشيخ كان قد افتتحه رئيس الجمهورية في عام 2020، ويتكون مبنى المتحف من طابقين يعرضان مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس نشأة الحضارة المصرية وتطورها، وكيف أبدع المصريون القدماء في العديد من المجالات، كما يسلط الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله، وكيفية التعايش مع كائناتها التي قدسها ورعاها واستمد منها العديد من المعاني المختلفة في رحلته مع الحياة، بالإضافة إلى توضيح إسهامات مصر كملتقى للحضارات في خلق أواصر التواصل واستيعاب الثقافات الوافدة إليها وتأصيل فكرة التعايش وقبول الآخر.

هذا إلى جانب معروضات من التُراث السيناوي، مجوهرات أسرة محمد علي، السفن الجنائزية، الحمامات الرومانية، العالم الآخر، ومجموعات من أدوات التجميل وأواني العطور.

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