عزة مصطفى تُعرب عن اعتزازها بأداء قناة "القاهرة الإخبارية" (فيديو)

أعربت الإعلامية عزة مصطفى عن فخرها وتقديرها للمستوى المتميز الذي تقدمه قناة القاهرة الإخبارية في تغطيتها للشأن العالمي، خاصة تغطية القضية الفلسطينية والأحداث الدائرة في قطاع غزة، مؤكدةً سرعة الاستجابة والدقة العالية التي تتمتع بها القناة.

وتابعت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بالقناة، "يستحقون منا كل الشكر والتقدير على جهودهم الدءوبة وتغطيتهم المستمرة للأحداث طوال اليوم".

وأكدت أن قناة القاهرة الإخبارية قد وضعت نفسها في مصاف القنوات الإخبارية الرائدة بفضل معايير الاحترافية والمهنية العالية التي تتبعها، مُضيفةً: "نُقدم كل التحية والتقدير للفريق القائم على هذا الصرح الإعلامي الكبير".