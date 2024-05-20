مدبولى: مصر تجدد التزامها بتعزيز القطاع الصناعى والتعليم الفنى (فيديو)

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة المصرية للقطاع الخاص كمحرك أساسي للتطور الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التقدم الصناعي العالمي ينطلق من ركيزة التعليم الفني المتقدم.

أضاف مدبولي، خلال احتفالية افتتاح جامعة السويدي للتكنولوجيا بمدينة العاشر من رمضان، والذي بثته قناة "إكسترا نيوز"، أن المدارس الفنية التي يديرها القطاع الخاص قد أثبتت كفاءتها وأصبحت مثالًا يحتذى به في النجاح والتميز، مما يعكس النتائج الإيجابية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأعاد التأكيد على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الصناعة من قبل الدولة، موضحًا الجهود المبذولة لتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين، والعمل على إزالة العقبات التي قد تعترض طريق النمو الصناعي، وذلك بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد.

كما أكد على الجهود المستمرة لتوطين الصناعة وجلب التكنولوجيا الحديثة إلى مصر في مختلف القطاعات التصنيعية، مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.