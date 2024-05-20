حقيقة عدم توفير الدرجات الوظيفية والاعتمادات المالية لمسابقات أئمة الأوقاف

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدم صحة ما يتردد بشأن عدم وجود درجات وظيفية أو اعتمادات مالية لمسابقات ٣ آلاف وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالوزارة، حيث تم الانتهاء من توفيرهم وإدراج المخصصات المالية بالموازنة العامة، بمجرد موافقة رئيس الجمهورية على توفير الاحتياجات المذكورة للوزارة.

مسابقة وظائف الأوقاف



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعه، رئيس اللجنة، وحضور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، وذلك للرد عدد من طلبات الإحاطة بشأن مسابقة تعيين أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف.

وأكد أن وزارة الأوقاف لم تتدخل مطلقاً في المسابقات في أي مرحلة، منذ إعلان الجهاز عن المسابقة مروراً بالامتحانات التحريرية الإلكترونية والمقابلات الشفوية، ثم يقوم الجهاز بتسليم النتيجة للوزارة لإعمال شئونها.

منظومة مسابقات التوظيف



وقال الدكتور صالح الشيخ: " إننا إزاء منظومة مسابقات التوظيف لم تعهدها الدولة المصرية من قبل،

ومن حق الاكفأ والأجدر تولي الوظائف العامة، كما أنه من حق الدولة اختيار أكفأ أبناءها لشغل الوظائف العامة، وذلك لضمان تحسين الخدمات العامة المقدمة منها للمواطنين"، مشدداً أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يضمن حق الراغبين في البحث عن فرصة عمل بالجهاز الإداري للدولة في تكافؤ الفرص بينهم في مراحل المسابقة بصرف النظر عن أي اعتبار.

وظائف أئمة وخطباء الأوقاف



واستعرض الدكتور صالح الشيخ، مراحل المسابقات ( شغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء لعام ٢٠٢٢ وشغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء لعام ٢٠٢٣ ، وشغل وظائف بوزارة الأوقاف) ودور الجهاز فيها، والذي يتلخص في قيام الجهاز بالإعلان عن المسابقة وفقاً للشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز ثم ترشيح المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة، لخوض الامتحان الاليكتروني الذي عقده الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات، ثم قام الجهاز بتشكيل لجنة لإجراء مقابلة شفوية للمتقدمين الذين نجحوا في الامتحان، وتسليم النتيجة التي تضم الناجحين في المقابلة الشفوية لوزارة الأوقاف لإعمال شئونها.

وفيما يتعلق بآليات الجهاز في إجراء مسابقات التوظيف، أوضح الدكتور صالح الشيخ، إنه في إطار حرص الجهاز على تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في التقدم لخوض مسابقات شغل الوظائف العامة، وتيسير عملية التقديم، وأيضا في إطار سعيه لميكنة عملية التوظيف بالجهاز الإدارى للدولة، أطلق موقع بوابة الوظائف الحكومية في أول يوليو 2021، حيث يتم من خلالها الإعلان عن حاجة الجهات لشغل الوظائف الشاغرة لديها، وشروط التقدم لتلك الوظائف، بالإضافة إلى إتاحة التقديم عبر البوابة، حيث يقوم المتقدم بتسجيل البيانات الخاصة به، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وفقًا لشروط الإعلان، ثم تتم مراجعة البيانات والمستندات إلكترونيًا للتأكد من مدى مطابقتها لشروط الاعلان.. مشيراً إلى أن بوابة الوظائف الحكومية تعد الوسيلة الوحيدة للمتقدم للحصول على معلومات تتعلق بالوظيفة المتقدم عليها، حيث تتيح له الاستعلام عن حالة طلب شغل الوظيفة من قبول أو رفض، وتحديد موعد الامتحان والنتيجة، وتقديم طلب التظلم، وحالة طلب التظلم من قبول أو رفض.

مركز تقييم القدرات والمسابقات



وأضاف أن المتقدمين المقبولين مبدئيا لخوض الامتحانات الالكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات، والذي افتتحه رئيس الوزراء في شهر يوليو عام ٢٠١٩، كما أنشأ الجهاز مركزاً متخصصاً لامتحان الأشخاص ذوي الإعاقة ليتنافسون فيما بينهم على النسبة المقررة لهم قانوناً (5%) من إجمالي عدد الوظائف المعلن عنها، حيث تم تجهيزه طبقاً لكود الإتاحة العالمي ليكون ملائما للتعامل مع الإعاقات المختلفة.