صومالية ومحبة للسيطرة.. زيجتان في حياة سمير غانم قبل دلال عبد العزيز

تصدر اسم الراحل سمير غانم عمليات البحث عبر محركات مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة على رحيله في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر ناهز الـ 84 عاما.

علاقات عاطفية فاشلة في حياة سمير غانم

وفي لقاء تلفزيوني سابق، كشف الراحل سمير غانم عن تجارب الزواج التي مر بها قبل ارتباطه بالراحلة دلال عبد العزيز.

وقال إنه تزوج مرتين قبل ارتباطه بـ"دلال"، الأولي كانت بسيدة صومالية واستمر زواجهما لشهرين فقط، إلا أنهما انفصلا بسبب اختلاف الطباع، أما التجربة الثانية فلم تستغرق سوى أسبوع واحد فقط، حيث ارتبط بإحدى صديقاته في نادي الصيد، مُشيرًا إلى أنهما انفصلا بسبب محاولاتها المستمرة لفرض السيطرة عليه.

قصة حب سمير ودلال

جمعت الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفني بأكمله، فقد كان سمير يكبر دلال بـ 20 عام وعلى الرغم من فارق السن الكبير بينهما إلا أن قصة حبهما تلك كالت بالزواج الذي أثمر عن الفنانتين دنيا سمير وايمي سمير غانم.

وعندما وطئت رجل الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز القاهرة قررت أن تعيش في حى العجوزة، وخاصة في شارع سالم سالم والمعروفعنه بأنه السكن المفضل لأهل الفن والرياضة والسياسة.

كان الفنان سمير غانم يعمل في مسرحية اهلا يا دكتور مع الفنانة دلال عبد العزيز بعدما أصبحت الفنانة دلال عبد العزيز بديلة للفنانة اثار الحكيم وذلك على مسرح الهوسابير، وكان حريصا على اصطحابها يوميا إلى المسرح، ومن احترامه لسمعتها قبل الارتباط بها، كان يرسل لها مع حارس العقار لإبلاغها بحضوره، لتنزل فيصحبها معه حيث العمل في المسرح.

ظلت المسرحية تعرض لمدة 4 سنوات وتبادل خلالهما سمير ودلال عبارات الحب والإعجاب دون التصريح بأى شىء، ولكن دلال قررت وقتها الاقتراب منه بصورة أكبر، ورغم أن لديه عدداً كبيراً من المعجبات، إلا أنها قررت أن تهب حياتها لإيقاف شقاوته وإفساد كل مغامراته النسائية على حد قولها في لقاءها مع صاحبة السعادة اسعاد يونس وظلت تلازمه في ذهابه إلى اى مكان حتى خارج المسرح.

ووصف سمير غانم زواجه من دلال فى أحد اللقاء التليفزيونية، قائلاً: تجربة الزواج غلط، ولكن أجمل غلطة وأنا لو كنت أعرف إنى هاتجوزها ماكنتش وافقت إنها تدخل المجال الفنى.