مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام زد بدوري نايل

أعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة زد أف سي، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة زد والاتحاد السكندري بدوري نايل

ويحل الاتحاد ضيفا ثقيلاً على نظيره ZED FC في السابعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة زد بدوري نايل

حراسة المرمى.. المهدي سليمان.

خط الدفاع.. مصطفى إبراهيم وسيف تقا، ومحمود شبانه والحبيب حسن.

خط الوسط.. ناصر ناصر وعمر الوحش، وعمرو صالح وأحمد عادل ميسي.

خط الهجوم.. بنجامين بواتينج ومابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

عمر صلاح وإسلام أبو سليمة، وبلال السيد وشريف رضا، وعبدالغني محمد وهاني الطامي، ورجب عمران وأحمد عيد، وبيكالي أوبامي.

القنوات الناقلة لمباراة زد أف سي والاتحاد السكندري بدوري نايل

تنقل مباراة زد أف سي والاتحاد السكندري، في الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل، عبر شبكة قناة أون تايم سبورتس 1.

طاقم تحكيم مباراة زد أف سي والاتحاد السكندري بدوري نايل

يقود مباراة زد أف سي والاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، حمادة القلاوي حكما للساحة، ويعاونه أحمد لطفي حكم مساعد أول، وأحمد رشدي حكم مساعد ثان، ومعهم محمود الدسوقي حكما رابعا، وعبد العزيز السيد حكم فيديو وخالد حسين مساعد حكم فيديو.

موقف الاتحاد السكندري بدوري نايل

ويحتل الاتحاد المركز الرابع بجدول دوري نايل برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، بواقع 9 انتصارات و8 تعادلات وست هزائم.