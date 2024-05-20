مكاسب بالجملة حققها الزمالك بعد التتويج بكأس الكونفيدرالية

حقق نادي الزمالك العديد من المكاسب بعد التتويج بكأس الكونفيدرالية، أمس، على حساب نهضة بركان المغربي للمرة الثانية في تاريخه.

ونجح الزمالك في الفوز بالهدف والاستفادة بقاعدة الهدف خارج الأرض ليتمكن من تحقيق البطولة على نفس الغريم بعد أن حققها على حسابه في 2019.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية أبرز مكاسب الفارس الأبيض من تحقيق لقب الكونفيدرالية.

جوائز مالية ضخمة

تمكن الأبيض من الحصول على مبلغ قدره مليونا دولار نظير تتويجه ببطولة كأس الكونفيدرالية، أي ما يقارب 100 مليون جنيه مصري.

أرقام قياسية

بلغ عدد الألقاب القارية التي حققها الزمالك 14 لقبًا، وهو رقم يعادل إنجازين مهمين لناديي بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي.

تأهل فريق الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه، في انتظار تحديد الطرف الثاني من بين الأهلي والترجي.

توج زيزو مع الزمالك بسبعة ألقاب قبل النسخة الجارية من الكونفيدرالية، هى بطولتان من الدوري المصري الممتاز موسمي 2020-2021 و2021 – 2022، ونسختان من كأس مصر في 2018-2019 و2020-2021 بجانب كأس السوبر المصري 2019-2020 بالإضافة لكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2018-2019 كذلك التتويج بكأس السوبر الأفريقي 2020.

توج شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى فى تاريخه مع القلعة البيضاء أمام نهضة بركان، خاصة أنه لم يكن ضمن الفريق المتوج باللقب الأول فى 2019.

الصفقات الجديدة وجوزيه

كانت أكبر مكاسب الفريق هو البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك الذي نجح في تحقيق أول ألقابه مع النادى.

وحصد جوميز البطولة الأولى مع القلعة البيضاء بعدما قاد الزمالك فى 16 مباراة حتى الآن، حقق الفارس الأبيض 9 انتصارات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبو الزمالك 24 هدفًا وتلقت شباكه 9.

وتعد هذه البطولة هى الثانية فى مشوار البرتغالى جوزيه جوميز التدريبى، حيث سبق التتويج بلقب كأس السوبر السعودى مع الأهلى السعودى فى موسم 2016 /2017.

كما فرضت الصفقات الجديدة للأبيض نفسها بقوة وعلى رأسهم أحمد حمدي صاحب هدف التتويج بالبطولة، بجانب محمد شحاتة الذي قدم بطولة رائعة.