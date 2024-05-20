صور حصرية تعرض لأول مرة للفنان سمير صبرى مع عائلته

أحيا برنامج "السفيرة عزيزة" الذكرى الثانية لوفاة الفنان سمير صبري، بشكل مميز، حيث عرض مجموعة صور حصرية تعرض لأول مرة، للفنان الراحل سمير صبري، مع عائلته.

وحصل البرنامج على الصور من ابنة خالته ليلى أنسي، والتي كشفت شدة ارتباط سمير صبري بعائلته.

وقالت، خلال مداخلة ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة "دي إم سي":"كانوا 5 خالات مرتبطين ببعض هم وأولادهم، وكان سمير مرتبط بهم جدًا، وكلهم في إسكندرية، لما انتقل للقاهرة، والدتي كانت في القاهرة، فسكن بجوارها، وكان صغير، فكانت تراعيه، وكنا دايما سوًا"

وأردفت: "عمره ما قال إنه عمل حاجة لحد، لكن الناس اللي كان بيساعدهم هم اللي قالوا لنا، وإحنا شفنا بنفسنا، مامتي وبابايا لوحد قال "أي" كان بيبعت 4 دكاترة عندنا في البيت".