48 ساعة راحة للمحترفين قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على منح اللاعبين المحترفين 48 ساعة راحة سلبية مع بداية انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 مايو الجارى، على ان ينضم المحترفين يوم 30 مايو استعدادا لمباراتى بوركينافاسو وغينيا الإستوائية.

وجاءت رغبة الجهاز الفنى فى منح اللاعبين المحترفين فرصة للحصول على قدر مناسب من الراحة قبل الانضمام لمعسكر الفراعة، خاصة أن الأجندة الدولية تبدأ يوم 3 يونيو، فى حين أن الجهاز الفنى فضل بدء المعسكر مبكرا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين مهمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

واختار العميد 6 لاعبين محترفين للتواجد فى المعسكر المقبل، على رأسهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، وحمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري، ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي.

بينما استبعد الجهاز الفنى عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألمانى من الحسابات بعد تأكيد ناديه على خضوع اللاعب لعملية جراحية فى اليد غدا الثلاثاء بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى مدينة فرانكفورت.

ورغم عدم مشاركة محمود حسن تريزيجية مع فريقه بعد العودة من الإصابة، إلا أن حسام حسن أصر على وجود اللاعب ضمن اختياراته على أمل أن يظهر فى مباراة فريقه المقبلة قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، بجانب منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية بتصفيات كأس العالم أمام جيبوتي وسيراليون.