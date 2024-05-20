الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكومة غزة: نشيد بقرار المحكمة الدولية بخصوص توقيف نتنياهو وجالانت

نتنياهو
نتنياهو

عبر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، اليوم الإثنين، عن تقديره لقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف واعتقال ضد اثنين من مجرمي الحرب الصهاينة، هما: بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ويواف جالانت وزير حربه.

 يأتي هذا القرار بعد ثبوت تورطهما، وفقًا للمحكمة، في جرائم الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا الفلسطيني.

وأشار معروف، في بيان صحفي، إلى أن هذه الخطوة تمثل خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح، على الرغم من التأخير الذي شهدناه وبعد المطالبات المتكررة وتزويد المحكمة بالأدلة على الجرائم المرتكبة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال، بتوجيهات مباشرة من المستوى السياسي، ارتكب آلاف الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير البنى التحتية والأماكن الدينية والطبية.

وجدد دعوته لاستيفاء هذه الخطوة من خلال إصدار أوامر توقيف وإحضار بحق جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم، وفقًا لنظام روما المؤسس للمحكمة،ويُشير إلى المسئولية الجنائية الفردية المنصوص عليها في هذا النظام.

وأعرب عن استيائه من أن هذه الخطوة جاءت دون توضيح للأساس القانوني المستند عليه، ومع عدم مراعاة المواثيق والقرارات الأممية التي تمنح شعبنا الفلسطيني حق المقاومة بجميع الوسائل، بما في ذلك المقاومة المسلحة، ويطالب بالتراجع عن هذا القرار، وإلغاء المذكرات الصادرة بحق قادة شعبنا.

واختتم حديثه، بالدعوة إلى المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق مجرمي الحرب من الاحتلال المتورطين في جرائم ضد شعبنا الفلسطيني.

غزة سلامة معروف المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحرب الصهاينة جرائم الإبادة الجماعية جيش الاحتلال

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