الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح باب حجز الوحدات المصيفية بالساحل الشمالى لأعضاء التدريس بجامعة أسيوط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس الإدارة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأنشطة النادي، والتي يتم تقديمها لرواده.

وأشار المنشاوي إلى أن الاجتماع تضمن استعراض عدد من الرؤى والمقترحات لمواصلة التوسع فى الخدمات التى يتم تقديمها لأعضائه والأنشطة الاجتماعية والثقافية، موجها العمل بجد وفاعلية، للانتهاء من أعمال التطوير والتجديد الجارية والتى تشمل تطوير حديقة الأطفال، والمكتبة، والإضاءات التجميلية، والممرات الخشبية، وتطوير البوابة ومحيط النادى، على نحو يليق بمستوى الخدمات المقدمة من الجامعة؛ حتى يؤدي دوره على الوجه الأمثل لخدمة رواده، وتوفير كافة الخدمات لهم وممارسة الأنشطة المختلفة.


فتح باب حجز الوحدات السكنية المصيفية بالساحل الشمالي
وأعلن المنشاوي عن فتح باب حجز الوحدات السكنية المصيفية بالساحل الشمالي لأعضاء هيئة التدريس، ابتداء من 23 مايو، وعلى الراغبين فى الحجز التوجه إلى مقر النادى.

وضم الاجتماع أعضاء مجلس إدارة النادي، وهم كل من الدكتور أحمد عبدالمولى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والدكتور عمرو سيد حسن أحمد (أمين الصندوق)، والدكتورة مديحة حسني أحمد درويش، والدكتور علاء محمد أحمد عطية، الدكتور عبدالحميد أبوسحلى، والدكتور دويب حسين صابر عبدالعظيم، والدكتور شروق جمال محمد علي، والدكتورة آمال حسن حسين، والدكتور برنس ميخائيل المستشار المالي لرئيس الجامعة، والأستاذ عبدالهادي حسن مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة، والأستاذ محمد جابر المدير الإداري للنادي.

1000139263
1000139263
مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط لمواصلة التوسع فى الخدمات لأعضائه والأنشطة الاجتماعية والثقافية تطوير حديقة الأطفال الوجه الأمثل لخدمة رواده

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