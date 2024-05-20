مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح: رحيل عدد من الشاحنات بسبب فساد المواد الغذائية

رصد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عوض الغنام، تطورات الأوضاع في معبر رفح البري، مؤكدًا أن إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني حال دون عبور عدد هائل من المصابين والجرحى جرّاء الأحداث الجارية أو مرضى الأمراض المزمنة.

وأضاف "إكسترا نيوز" أن إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني حال أيضًا دون دخول كمية هائلة من المساعدات رصدتها حكومة حماس بالأمس في بيان لها بأنه نحو 3 آلاف شاحنة يمكن أن تدخل عبر الأيام الماضية.

وتابع: "حتى هذه اللحظة نتابع رحيل عدد من الشاحنات التي تحمل بعض المواد التي ربما تكون قد فسدت مع ارتفاع درجات الحرارة وإعلان هيئة الأرصاد أن الموجة الحارة مستمرة لعدة أيام، هذه المنتجات مثل الألبان والمنتجات الشبيهة وبعض الخضروات وغيرها".

واستكمل: "أما عن بعض الأدوية فربما يكون تم نقلها إلى المراكز اللوجسيتية التي أنشأتها الدولة المصرية في العريش للحفاظ عليها، لأنها تحتاج إلى درجات حرارة معينة".