"حماة الوطن" يشيد بدور الأزهر فى مواجهة الفكر المتطرف

التقى وفد من حزب حماة الوطن برئاسة النائب اللواء طارق نصير أمين عام الحزب، مع الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر في إطار بحث سبل التعاون بين الحزب ومشيخة الأزهر الشريف بما يسهم في تعزيز القيم الوسطية للإسلام ضم الوفد الشيخ أحمد تركي أمين أمانة الشؤون الدينية، والدكتور عمرو سليمان أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، والحسيني مصطفى أمين أمانة الفيوم بحزب حماة الوطن، والكاتب الصحفي هشام الشريف مستشار الأمين العام لشئون الإعلام بمقر مشيخة الأزهر.

واستهل اللقاء الشيخ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بالترحيب بوفد حزب حماة الوطن حيث قال إن مؤسسات المجتمع المدني أصبح لها دور مهم في تنمية المجتمعات بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية، مرحبا بالتعاون بين مشيخة الأزهر وحماة الوطن بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويعزز الدور الوسطى للأزهر الشريف.

فيما أشاد اللواء طارق نصير بدور الأزهر الشريف كجامع وجامعة، حيث يحظى بمكانة مرموقة في جميع دول العالم ودوره الوطني المهم في الحفاظ على نسيج الأمة ودعم وحدة الصف والتصدي؛ لمحاولات نشر الفكر المتطرف وزعزعة أمن واستقرار الوطن.

وأكد نصير أن المجتمع المصري بحاجة ماسة لجميع مؤسساته، ومنها الأزهر الشريف لمواجهة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، والتي أثرت على أنساق المجتمع ومؤسساته المختلفة بصورة جعلت من الحلول المبتكرة للمشكلات المجتمعية القائمة مطلبا جوهريا لا مناص منه.

وأثنى اللواء طارق نصير على دور الأزهر الشريف عبر بيت الزكاة والصدقات المصري في نصرة غزة من خلال الحملة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لجمع التبرعات من الجميع لإرسالها لأهالينا في غزة تحت عنوان "اغيثو غزة"، وقد رأينا نماذج مشرفة من جميع فئات الشعب المصري في التبرع لمصلحة غزة وتمويل القوافل الإغاثية التي تم إرسالها لأهلنا في غزة، وكان ذلك بالتنسيق الكامل مع الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم لأهلنا في غزة في أسرع وقت ممكن.