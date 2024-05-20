الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كم متبقي على ميعاد عيد الأضحى 2024؟

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عيد الاضحى 2024 هو العيد الثاني للمسلمين، ويحتفل به المسلمون في العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، ويتم تحديد ميعاد عيد الأضحى 2024 بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، وتعرض الدستور في التقرير التالي كم متبقي على ميعاد عيد الاضحى 2024.

 

كم متبقي على ميعاد عيد الأضحى 2024

 

يتبقى على عيد الأضحى المبارك لعام 2024، 36 يومًا، حيث يوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024 فلكيًا ، على أن يتم تحديد ميعاد عيد الاضحى رسميًا بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة، وتوافق يوم وقفة عرفات يوم  السبت 15 يونيو 2024، ويوافق أول أيام عيد الأضحى يوم  الأحد 16 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة به

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على أن يكون عدد أيام إجازة العيد 5 أيام، من الأحد 16 يونيو إلى الخميس 20 يونيو 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. 

موعد عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة به

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موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 

 

تستطيع مصر والسعودية مولد هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة  والذي يوافق 6 مايو، وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية، بانه وفقًا للحسابات الفلكية، فإن هلال «ذي القعدة»، يولد يوم الأربعاء الموافق 29 ذي القعدة  1445 ويحدث الاقتران في تمام الساعة 5:23 صباحًا بتوقيت القاهرة، .

وتلتزم جميع الدول الاسلامية بـ استطلاع السعودية لمولد هلال شهر ذي الحجة، لتبدأ جميع الدول الاسلامية شهر ذي الحجة في نفس التوقيت، ليؤدى المسلمين أركان الحج في نفس الموعد وتكون وقفة عرفات يوم 9 ذي الخحجة، موحدة لجميع المسلمين، وكذلك ايام عيد الاضحى. 

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أسعار الأضاحي اليوم 20 مايو 2024.. استعدادات عيد الأضحى المبارك

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موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه

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