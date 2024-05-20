الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طائرة الرئيس الإيرانى ليست الأولى.."مصائب" تنبأت بها "ليلى عبداللطيف" قبل حدوثها

عالمة الفلك ليلى
عالمة الفلك ليلى عبداللطيف

تصدرت عالمة الفلك ليلى عبداللطيف مواقع البحث بعد ثبوت صحة تنبآتها بعد سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووفاة كل المسافرين على متن الطائرة.

وفي السطور التالية تستعرض "الدستور"، أبرز تنبآت ليلى عبداللطيف التي حدثت بالفعل:

انفصال ياسمين عبدالعزيز

في مطلع 2024 توقعت عالمة الفلك ليلى عبداللطيف وقوع انفصال بين الثنائي ياسمين عبدالعزيز وهو ما حدث بالفعل بعد إعلان "ليلى" تنبآتها بأيام قليلة، لكن "ياسمين" في أول لقاء إعلامي لها فسرت ذلك بأن عالمة الفلك كانت لديها معلومات عن خلافات قائمة بين الثنائي مما جعلها تتوقع الانفصال.

 

موت أحد القادة في المنطقة العربية 

ربط الكثيرون بين توقعات "ليلى عبداللطيف" بموت أحد القادة أو رؤساء المنطقة العربية وبين وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي غيبه الموت في 16 ديسمبر 2023

 

خسائر إيلون ماسك

في نهاية 2023 توقعت ليلى عبداللطيف خسائر فادحة لملياردير شهير وهو ما تحقق بالفعل في بداية 2024، حيث خسر الملياردير الشهير إيلون ماسك نحو 31 مليار دولار من قيمة منصة X منذ شرائها، وهو ما يعني انخفاض قيمتها إلى حوالي 71% مما كانت عليه حين قام بشرائها.

 

هجمات ضد الحوثيين في اليمن

هجمات مفاجئة ضد جماعة الحوثيين في اليمن يخوض إثرها الحوثيون حربًا، كانت أيضًا أحد توقعات ليلى عبداللطيف قبل بداية العام الجديد، ليتفاجأ العالم بأنّ توقعاتها أصبحت حقيقة بعد الضربة التي بدأت من قِبل أمريكا وبريطانيا، وتحركت بعدها روسيا، بشأن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد أهداف جماعة الحوثي في اليمن.

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