الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في ذكرى رحيله.. كيف أثر سمير غانم في الكوميديا العربية؟

سمير غانم
سمير غانم

في مثل هذا اليوم من كل عام، نحيي ذكرى وفاة أحد أعظم الفنانين الكوميديين في العالم العربي، سمير غانم، الذي رحل عنا في 20 مايو 2021،  تاركًا وراءه إرثًا فنيًا خالدًا، وأثرى الساحة الفنية بعشرات الأعمال المميزة التي ما زالت تضحك الجمهور حتى اليوم. 

وخلال التقرير التالي نستعرض في هذا التقرير أهم المحطات في حياة سمير غانم.

النشأة 

وُلد سمير غانم في 15 يناير 1937 بمدينة أسيوط في صعيد مصر، حيث نشأ في بيئة تشجع على التعلم والفنون، وكان له شغف كبير بالتمثيل منذ سن مبكر، بعد إنهاء دراسته الثانوية، التحق بكلية الشرطة، ولكنه لم يجد شغفه هناك فانتقل إلى المعهد العالي للفنون المسرحية.

تأسيس فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”

بدأت شهرة سمير غانم الفعلية مع تأسيس فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" في الستينيات، بمشاركة جورج سيدهم والضيف أحمد، حيث قدمت الفرقة العديد من الأعمال المسرحية الناجحة مثل "طبيخ الملائكة" و"حواديت"، وحققت شهرة واسعة بفضل أدائها الكوميدي المتميز وتلقائية أعضائها.

في ذكرى وفاة سمير غانم.. تعرف على قصة نشأة "ثلاثي أضواء المسرح"

الأعمال السينمائية والتلفزيونية

بعد تفكك الفرقة بوفاة الضيف أحمد، اتجه سمير غانم إلى السينما والتلفزيون حيث حقق نجاحات كبيرة. شارك في العديد من الأفلام الكوميدية التي أصبحت أيقونية مثل "البعض يذهب للمأذون مرتين"، و"يارب ولد"، و"أذكياء لكن أغبياء". على الشاشة الصغيرة، قدم مسلسلات ناجحة مثل "حكاية ميزو"، و"كابتن جودة"، و"أنا وهي وهو".

الشخصية الفنية الفريدة

عرف سمير غانم بشخصياته الكوميدية المتنوعة، وأسلوبه الفريد في التمثيل الذي جمع بين العفوية والتلقائية، كانت شخصية "فطوطة" إحدى أشهر الشخصيات التي قدمها، عبر برنامج "فطوطة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا لدى الكبار والصغار على حد سواء، حيث أصبح علامة بارزة في مسيرته الفنية.

العودة إلى المسرح

لم يغِب سمير غانم عن المسرح، بل عاد ليقدم العديد من المسرحيات الناجحة مثل "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، و"مراتي زعيمة عصابة". كانت مسرحياته مليئة بالضحك والمرح، وتميزت بتفاعله المباشر والمستمر مع الجمهور، مما زاد من شعبيته.

الحياة الشخصية

تزوج سمير غانم من الفنانة دلال عبد العزيز، وشكل الثنائي أحد أشهر الأزواج في الوسط الفني. أنجبا ابنتين، دنيا وإيمي، اللتين ورثتا موهبته الفنية وأصبحتا من نجوم الفن في مصر. عرف سمير بحبه الكبير لعائلته، وبدعمه المستمر لزوجته وابنتيه في مسيرتهن الفنية.

التكريم والجوائز

طوال مسيرته الفنية، حصل سمير غانم على العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في الفن العربي. كان له مكانة خاصة في قلوب زملائه وجمهوره، مما جعله يستمر في تقديم الأعمال حتى آخر أيامه.

الوداع الأخير

رحل سمير غانم عن عالمنا في 20 مايو 2021 بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا غنيًا بالضحك والفرح. شكلت وفاته خسارة كبيرة للفن المصري والعربي، حيث افتقده الجمهور وزملاؤه بعمق.

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في ذكرى وفاة سمير غانم.. تعرف على قصة نشأة "ثلاثي أضواء المسرح"

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