جامعة طنطا تُكرم الفائزين بمسابقة "طالب جامعى ذو قوام مثالى"

انطلقت اليوم بجامعة طنطا، فعاليات الندوة التثقيفية "طالب جامعي – ذو قوام مثالي" تحت رعاية وبحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مجدي وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور عمرو عبدالمنعم المشرف العام على الادارة الطبية، وبحضور لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب.

حاضر بالندوة الدكتور حسام الصاوي رئيس قسم النفسية والعصبية بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتورة نيلي شمس رئيس الجمعية المصرية للتغذية العلاجية والإرشاد الصحي واستشاري التغذية العلاجية، والدكتور جمال الشاعر الإعلامي والأديب ووكيل الهيئة الوطنية للإعلام سابقا، والدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

وفي بداية الندوة، رحب الدكتور محمود ذكي بالحضور، معربا عن سعادته بتواجده وسط أبنائه الطلاب، مؤكدًا أن فلسفة "الجمهورية الجديدة" تعتمد بشكل أساسي على بناء الإنسان، من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف لتحقيق بناء للإنسان، مشيرًا إلى أن القوام السليم أحد أهم معايير الحياة الجيدة، موضحا أن الجامعة تهتم اهتماما بالغا بفكرة بناء الوعي المرتبط بالفكر المستنير، وتقبل الرأي والرأي الآخر وتأهيل الطلاب للتعامل مع الحياة ومتطلبات سوق العمل.

كما دعا رئيس الجامعة، الطلاب إلى الاقتداء بالنماذج المتميزة باعتبارها قدوة حقيقية لهم، ليحذو حذوهم ويتعلمون منهم منهجية التعامل مع الحياة، موجها الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذه الندوة وظهورها بهذا الشكل اللائق.

وأكد الدكتور محمد حسين، أهمية عقد الندوة اليوم للاهتمام بالصحة البدنية واللياقة الجسدية للطالب الجامعي، مشيرًا إلى أن الشباب هم عماد الأمة وأمل المستقبل، وأن الطالب ذو القوام المثالي ليس مجرد صورة جمالية فقط بل رمز للصحة والنشاط والحيوية التي تنعكس على جميع جوانب الحياة الأكاديمية والاجتماعية، مضيفًا أن القوام المثالي لا يقتصر على المظهر الخارجي فقط بل يمتد ليشمل العناية بالتغذية السليمة، والنشاط البدني المنتظم، والنوم الجيد، والصحة النفسية المتوازنة، موجها الطلاب بأن يجعلوا هذه الندوة نقطة انطلاق نحو نمط حياة صحى ونشيط لتحسين جودة الحياة وتحقيق النجاح الأكاديمي.

وخلال الندوة، تم إجراء حوار مفتوح مع الطلاب حيث أجاب على استفساراتهم كل من الدكتورة نيلي شمس، الدكتور جمال الشاعر والدكتور رمضان عبدالرازق حول كيفية بناء طالب جامعي ذو قوام فكري وديني وأدبي وصحي ورياضي.

وفى نهاية الندوة تم إعلان نتيجة مسابقة "طالب جامعي ذو قوام مثالي"، التي تنظمها الإدارة الطبية التابعة لقطاع شئون التعليم والطلاب بالتعاون مع الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحي، وتم تكريم الحاصلين على جائزة أفضل قوام مثالي، حيث حصل على المركز الأول الطالبة أروى مجدي الصعيدي، والمركز الثاني الطالبة إسراء محمد عبده، والمركز الثالث الطالبة داليا شريف صبري، والحاصلين على جائزة أفضل رواية، حيث حصلت على المركز الأول الطالبة نورهان الشهاوي، والمركز الثاني محمود اليماني.