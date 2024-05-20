الشوط الأول: تعادل سلبي بين المصري وإنبي وغيلاس يخرج مصابًا

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري وانبي المقامة باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل بالتعادل بدون أهداف.

الشوط الأول جاء متوسط المستوى من الفريقين الذين تيادلا الهجمات دون خطورة على المرمى وتعرض غيلاس جناوي لاعب المصري للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 16 ولعب الصاعد أحمد أشرف بدلا منه.

في الدقيقة 25 وصلت الكرة إلى محمد ناصر مودي على حدود منطقة الجزاء فراوغ أمادو جولدي وسدد كرة ضعيفة أمسكها الحارس عصام ثروت..وفي الدقيقة 34 حصل سيف الخشاب مدافع انبي على انذار للخشونة مع سمير فكري.

احتسب الحكم محمد العتباني ثلاث دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الأولى منها احتسب الحكم ركلة حرة للمصري على حدود منطقة الجزاء تصدى لها ميدو جابر وسدد كرة قوية مرت فوق العارضية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ المصري الشوط الأول بتشكيل مكون من عصام ثروت في حراسة المرمى و كريم العراقي ومحمد دبش وباهرالمحمدي وحسين السيد في الدفاع و أمادوجولدي ومعتززدام وسمير فكري في الوسط و ميدو جابروغيلاس جناوي وفخر الدين بن يوسف في الهجوم.

وبدأ انبي الشوط الأول بتشكيل مكون من عبد الرحمن سمير في حراسة المرمى و أحمد خليل كالوشا وأحمد صبيحة وسيف الخشاب في الدفاع وعلي فوزي ومحمد ناصر مودي وأحمد العجوز ومصطفى دويدارفي الوسط ومحمد حمدي ورفيق كابو وأحمد أمين أوفا في الهجوم.