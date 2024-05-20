الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول: تعادل سلبي بين المصري وإنبي وغيلاس يخرج مصابًا

فريق المصري
فريق المصري

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري وانبي المقامة باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل بالتعادل بدون أهداف.

الشوط الأول جاء متوسط المستوى من الفريقين الذين تيادلا الهجمات دون خطورة على المرمى وتعرض غيلاس جناوي لاعب المصري للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 16 ولعب الصاعد أحمد أشرف بدلا منه.

في الدقيقة 25 وصلت الكرة إلى محمد ناصر مودي على حدود منطقة الجزاء فراوغ أمادو جولدي وسدد كرة ضعيفة أمسكها الحارس عصام ثروت..وفي الدقيقة 34 حصل سيف الخشاب مدافع انبي على انذار للخشونة مع سمير فكري.

احتسب الحكم محمد العتباني ثلاث دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الأولى منها احتسب الحكم ركلة حرة للمصري على حدود منطقة الجزاء تصدى لها ميدو جابر وسدد كرة قوية مرت فوق العارضية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ المصري الشوط الأول بتشكيل مكون من عصام ثروت في حراسة المرمى و كريم العراقي ومحمد دبش وباهرالمحمدي وحسين السيد في الدفاع و أمادوجولدي ومعتززدام وسمير فكري في الوسط و ميدو جابروغيلاس جناوي وفخر الدين بن يوسف في الهجوم.

وبدأ انبي الشوط الأول بتشكيل مكون من عبد الرحمن سمير في حراسة المرمى و أحمد خليل كالوشا وأحمد صبيحة وسيف الخشاب في الدفاع وعلي فوزي ومحمد ناصر مودي وأحمد العجوز ومصطفى دويدارفي الوسط ومحمد حمدي ورفيق كابو وأحمد أمين أوفا في الهجوم.

دوري نايل المصرى انبى ميدو جابر غيلاس جناوي

مواد متعلقة

دورى نايل.. المصرى يواجه إنبى فى مباراة الجريحين

دورى نايل.. زد إف سى يواجه الاتحاد السكندر فى مباراة الصعود للمركز الثانى

مطاردة حسام أشرف.. ترتيب هدافي دوري نايل قبل الأسبوع 24

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

مفاجأة.. أمل كلونى دعمت المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

هل يقود احتفال لاعبى الزمالك بـ"الشماريخ" إلى السجن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)

صحيفة عبرية: غطرسة نتنياهو تضع العلاقات بين مصر وإسرائيل على حافة الهاوية

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا