أول تعليق من "كاف" بشأن أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن إدانته الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال CAF في بيان نُشر عبر موقعه الرسمي: يدين «كاف» بشدة الخروقات الأمنية وسوء سلوك الجماهير أثناء وبعد مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان التي أقيمت في القاهرة يوم الأحد 19 مايو 2024.

وأضاف البيان أن الاتحاد الإفريقي أحال الأمر إلى هيئات «كاف» المعنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر، بشأن الأحداث وسلوك نادي الزمالك ولاعبيه ومسئوليه وأي طرف آخر أثناء وبعد المباراة.

كانت مراسم التتويج بكأس الكونفيدرالية، قد شهدت سوءا في التنظيم، وخروجا على النص، تمثل في دخول بعض الجماهير أرضية الملعب.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن إياب نهائي البطولة، بعد أن فاز الفريق المغربي، ذهابا في بركان، بهدفين مقابل هدف.