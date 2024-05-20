بعد حادث الرئيس الإيرانى.. دراسة قانونية ترصد 23 حالة تحطم لطائرات رئاسية خلال 8 عقود

يقول المفكر والمؤرخ القضائى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة فى دراسة حديثة بعنوان (القواعد الدولية فى التحقيق فى تحطم طائرات رؤساء الدول، وتواريخ وأسباب تحطم طائرات الرؤساء منذ عام 1936 حتى اليوم) إنه بمناسبة الحادث الأليم لتحطم الطائرة الهليكوبتر الإيرانية التى راح ضحيتها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، تلك المناسبة الأليمة التى أعادت ذكريات رؤساء الدول الذين تحطمت طائراتهم الرئاسية منذ عام 1936 حتى الاَن.

ويذكر الفقيه المصرى أن تحطم طائرات رؤساء الدول منذ عام 1936 حتى اليوم التى تحفظها عدسات سجل التاريخ بعضها يرجع إلى قوة الطبيعة والضباب وسوء الأحوال الجوية، وبعضها يرجع إلى أخطاء فنية مهنية لقائد الطائرة، وبعضها يرجع إلى أعمال إرهابية تخريبية، أخذا فى الاعتبار أن تحطم طائرات الرؤساء ليس أمرًا شائعًا، لكن كثرة مهامهم وتنقلاتهم بالطائرات والمروحيات، يتعرضون كبشر لخطر الحوادث والتخريب، رغم القواعد الصارمة فى الأمان، ويعرضها الفقيه المصرى فى كل حالة على حدة (23) حالة فيما يلى:

1- تحطم طائرة رئيس الوزراء السويدي عام 1936

بتاريخ 9 ديسمبر 1936 تحطمت طائرة رئيس الوزراء السويدي أرفيد ليندمان، بسبب الضباب عندما اصطدمت طائرة دوغلاس دي سي -2 التي كان يستقلها بمنازل بالمنطقة المحيطة بالقرب من مطار كرويدون وسط ضباب كثيف بعد الإقلاع مباشرة وراح ضحيتها.

2- تحطم طائرة رئيس باراجواي وزوجته عام 1940

بتاريخ 7 سبتمبر 1940، تحطمت طائرة الجنرال خوسيه فيليكس إستيجاريبيا، رئيس باراجواي، وزوجته في حادث تحطم طائرة، وسجلت عدسات التاريخ السبب بأن الطائرة تعرضت للضباب بالقرب من وجهتها الرئيسية.

3- تحطم طائرة رجل الدولة ببولندا عام 1943 الذي قادها فى المنفى خلال الحرب العالمية الثانية

وبتاريخ 7 يوليو 1943، تحطمت طائرة رجل الدولة البولندي فلاديسلاف سيكورسكي، الذي قاد الحكومة البولندية في المنفى خلال الحرب العالمية الثانية، وكان تحطيمها في جبل طارق.

4- تحطم طائرة رئيس الفلبين عام 1957 ومن قسوة القدر فى اليوم التالى لحصوله على الدكتوراه الفخرية

وبتاريخ 17 مارس 1957 تحطمت طائرة رئيس الفلبين رامون ماجسايساي، الذى لقب ببطل الجماهير والمدافع عن الديمقراطية، وكان الزعيم الأكثر شعبية في الفلبين في العصر الحديث، ومن قسوة القدر أنه بعد حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية في 16 مارس 1957 بيوم واحد وفي طريق عودته إلى مانيلا تحطمت طائرته في جبل مانونجال في سيبو الفلبين.

وكانت الطائرة التى تحطمت به من طراز دوجلاس سي 47 سكاي تراين، تابعة للقوات الجوية الفلبينية خلال رحلة داخلية من سيبو إلى مانيلا. وطائرة دوجلاس سي-47 سكاي ترين ‏ هي طائرة نقل عسكري من صنع شركة دوجلاس للطائرات الأمريكية طورت من النسخة الأقدم دي سي-3، وحلقت الدوجلاس سي-47 لأول مرة في ديسمبر 1941 وقد استخدمها الحلفاء بكثافة خلال الحرب العالمية الثانية.

5- تحطم طائرة رئيس البرازيل المؤقت عام 1958

بتاريخ 16 يونيو 1958، تحطمت طائرة نيريو راموس رئيس البرازيل المؤقت حينذاك، وكانت الطائرة تابعة لشركة طيران كروزيرو.

6- تحطم طائرة رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى عام 1959

بتاريخ 29 مارس 1959، تحطمت طائرة بارتيليمي بوغاندا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى وبطل الاستقلال لبلاده فى ذلك الوقت، حيث انفجرت الطائرة الرئاسية لجمهورية إفريقيا الوسطى أثناء طيرانها على بعد 200 كيلومتر من بانغي العاصمة.

7- تحطم طائرة الأمين العام للأمم المتحدة داج همرشولد عام 1961

بتاريخ 18سبتمبر 1961، تحطمت طائرة الأمين العام للأمم المتحدة حينذاك داجهمرشولد، وكان في مهمة رسمية للتوسط للسلام في الكونغو، وفي زامبيا.

ومن المعلوم أن جون كنيدي الرئيس الأمريكى الأسبق- وهو الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة من 20 يناير 1961 حتى اغتياله في 22 نوفمبر 1963 - قد أطلق على الأمين العام الثاني للأمم المتحدة، داغ همرشولد من السويد، لقب "أعظم رجل دولة في القرن العشرين ".

وقد لعب داجهمرشولد أدوارًا حاسمة كوسيط بين إسرائيل والدول العربية، وبين الصين والولايات المتحدة، وكقوة لا يستهان بها فى سبيل إنهاء الاستعمار في إفريقيا. لكن البعض يعزى أن تورطه في أزمة الكونغو هو ما أدى إلى تحكم طائرته التى كانت تقله إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في روديسيا الشمالية - زامبيا حاليًا - في 18 سبتمبر 1961، والبعض الأخر يرى أن سبب تحطم الطائرة، حيث اتجه البعض إلى أن ذلك كان بسبب خطأ الطيار المهنى.

8- تحطم طائرة الرئيس العراقي عبد السلام عارف هليكوبتر عام 1966

وبتاريخ 13 أبريل 1966، تحطمت طائرة الرئيس العراقي عبدالسلام عارف طائرة هليكوبتر. وكان قد وصل إلى السلطة في فبراير 1963.

9- تحطم طائرة الرئيس البوليفي عام 1969

وبتاريخ 27 أبريل 1969، تحطمت طائرة رينيه بارينتوس الرئيس البوليفي، وكانت الطائرة المروحية تحطمت في مدينة كوتشابامبا.

10- تحطم طائرة رئيس الوزراء اليوغوسلافي وزوجته عام 1977

وبتاريخ 18 يناير 1977، تحطمت طائرة دزيمال بيجيديتش رئيس الوزراء اليوغوسلافي وزوجته وذلك في جبل إيناك بالقرب من مدينة كريسيفو في البوسنة والهرسك، وكانت نوع الطائرة ليرجيت 25 وهي نفاثة أنتجت في 1966من صناعة ليارجيت. وأول طيران لها في أغسطس 1966 ودخلت الخدمة في 1967، وصنع منها 369 طائرة.

11- تحطم طائرة رئيس الوزراء الموريتانى عام 1979

بتاريخ 27 مايو 1979، تحطمت طائرة رئيس الوزراء الموريتاني أحمد ولد بوسيف، حيث كان في طريقه لحضور قمة إفريقية، قبالة سواحل داكار.

12- تحطم طائرة رئيس الوزراء البرتغالي ووزير دفاعه عام 1980

بتاريخ 4 ديسمبر 1980، تحطمت طائرة رئيس الوزراء البرتغالي فرانسيسكو سا كارنيرو ووزير دفاعه أديلينو أمارو دا كوستا، وكان تحطمها في العاصمة لشبونة بعدإقلاعها مباشرة بدقائق.

13- تحطم طائرة الرئيس الإكوادوري ووزير دفاعه عام 1981

بتاريخ 24 مايو 1981، تحطمت طائرة الرئيس الإكوادوري خايمي رولدوس أغيليرا ووزير دفاعه الميجور جنرال ماركو سوبيا مارتينيز، على منحدرات جبل هوايرابونكو، في مقاطعة لوخا، وكان تحطمها بالقرب من الحدود البيروفية ، والحدود البرازيلية البيروفية هي الخط الواقع في غابات الأمازون المطيرة، الذي يفصل بين أراضي البرازيل والبيرو.

14- تحطم طائرة الرئيس البنمي عام 1981

وبتاريخ 31 يوليو 1981، تحطمت طائرة الرئيس البنمي عمر توريخوس، وكانت الطائرة صغيرة وكان يقودها في إحدى الغابات.

15- تحطم طائرة الرئيس الموزمبيقي وبصحبته العديد من الوزراء عام 1986

وبتاريخ 10 أكتوبر 1986، تحطمت طائرة الرئيس الموزمبيقيسامورا ماشيل، وبصحبته العديد من الوزراء الموزمبيقيين بالقرب من الحدود بين موزمبيق وجنوب إفريقيا. وكانت طائرة ذات محركين، وقد اُجريت بعد الحادث وانتهت إلى مسئولية الطيار حيث كان مذنبًا .

16- تحطم طائرة رئيس الوزراء اللبناني عام 1987

بتاريخ 1 يونيو 1987، تحطمت طائرة رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي، وأن الحادث إرهابي، حيث انفجرت قنبلة في المروحية التي كان على متنها متوجهًا إلى بيروت.

وانفجرت القنبلة بطريق التحكم عن بعد، وتزن حوالي 300 جرام تموضعها خلف المقعد الذي كان يجلس فيه رئيس الوزراء اللبنانى، بعد إقلاعها بوقت قصير. واتهم باغتياله زعيم ميليشيا مارونية، وهو جزء من الجماعات المسيحية المسلحة التي حاربها الكريمي خلال الحرب الأهلية.

17- تحطم طائرة الرئيس الباكستاني وبصحبته جنرالاته الخمسة والسفير الأمريكي عام 1988

وبتاريخ 18 أغسطس 1988، تحطمت طائرة الرئيس الباكستاني ضياء الحق وبصحبته جنرالاته الخمسة والسفير الأمريكي أرنولد لويس رافيل بالقرب من باهاوالبور، على بعد حوالي 530 كيلومترًا جنوب العاصمة إسلام آباد. وكانت الطائرة عسكرية من طراز سي-130، وهو الحادث الذى قام المحققون فيه على فرضية حدوث عمل تخريبي أو إرهابى.

18- تحطم طائرة الرئيسين الرواندي والبوروندي بصواريخ أرض جو عام 1994

وبتاريخ 6 أبريل 1994، تحطمت طائرة الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا والرئيس البوروندي سيبريان نتارياميرا، وكلاهما من الهوتو، وأن تحطيمها بفعل عمل إرهابى تمثل فى إطلاق صواريخ أرض جو، بينما كانت الطائرة تستعد للهبوط في كيجالي، رواندا. وقد اتهمت أطراف مختلفة أن تحطم الطائرة تم بأمر من زعماء الهوتو لتفاقم الميليشيات التي نفذت الإبادة الجماعية لأقلية التوتسي بعد اغتيال هابياريمانا.

19 - تحطم طائرة الرئيس الثاني لمقدونيا عام 2004

بتاريخ 26 فبراير 2004، تحطمت طائرة الرئيس الثاني لمقدونيا بوريس ترايكوفسكي، وبصحبته الوفد المرافق له بالقرب من مدينة موستار في البوسنة والهرسك. وانتهت التحقيقات إلى أن تحطم الطائرة كان بثبوت الخطأ المهنى للطيار دون أساب خارجية.

20- تحطم طائرة نائب الرئيس السودانى عام 2005

في 1 أغسطس عام 2005، تحطمت طائرة نائب الرئيس السوداني ويدعى جون قرنق، وكان يطلق عليه زعيم المتمردين الجنوبيين، وذلك فى مروحية كانت تقله قادما من أوغندا، وكان قرنق أول رئيس لدولة جنوب السودان بتاريخ 9 يوليو 2011 بعد انفصالها بشكل رسمي عن السودان.

21 - تحطم طائرة الرئيس البولندي وزوجته عام 2010

وبتاريخ 10 أبريل 2010، تحطمت طائرة الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي وزوجته وبصحبتهما بعض المسئولين، وكانت متجهة إلى مطار سمولينسك الروسي، حيث كان من المقرر أن يحضروا حفلًا هناك لإحياء ذكرى مذبحة كاتين، وأثناء هبوطها، تحطمت الطائرة في منطقة غابات صعبة، وكان نوع الطائرة: طائرة توبوليف 154 وهي طائرة نفاثة ذات ثلاثة محركات متوسطة المدى وتصنف ضمن طائرات البدن الضيق صممت وصنعت شركة توبوليف للطائرات وتاريخ صنعها في منتصف 1960.

22- تحطم طائرة الرئيس التشيلي السابق فبراير عام 2024

بتاريخ 5 فبراير 2024، تحطمت طائرة الرئيس التشيلي السابق سيباستيان بينيرا والوفد المرافق له في بحيرة رانكوفي منطقة لوس ريوس. وتحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب الأمطارالغزيرة والضباب الكثيف.

وكشفت وقائع التحطيم عن أن ثلاثة أشخاص تمكنوا من القفز في البحيرة والوصول إلى الشاطئ، بينما الرئيس بينيرا لم يتمكن من فك حزام الأمان ولقى حتفه وكان يقود المروحية بنفسه، لذا يجب التدريب دائما حتى للرؤساء على معرفة التعامل مع حزام الأمان وقواعد السلامة ولا خشية فى ذلك.

وكانت الطائرة المحطمة من نوع هليكوبتر طراز Robinson R-66 R66)‏ وهى مروحبة من خمسة مقاعد صنعت من قبل شركة روبنسون للمروحيات تعتبر أسرع وأكثر مرونة من شقيقتها، روبنسون آر44، وهي الأولى من عائلة مروحيات روبنسون التي تحظى بحيز منفصل للتخزين. وتعمل على محرك عمود دوار توربيني، من نوع رولز رويز.

23- تحطم طائرة الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته مايو عام 2024

وبتاريخ 19 مايو 2024 تحطمت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالقرب من الحدود الأذربيجانية، ولقي هو ووزير خارجيته حتفهما في الحادث. ونظرا لأن الحادث كان أمس فلم يتم التوصل إلى السبب الحقيقى وراء تحطم الطائرة.