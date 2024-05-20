الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 13 شخصا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة 13 متهمًا بتهمة القتل واستعراض القوة بمنطقة بولاق الدكرور، لجلسة 22 مايو الجاري.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، 13 متهمًا للمحاكمة الجنائية المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين «أسامة. م»، 22 عاما تاجر ملابس، الحسيني. م 27 عاما - تاجر ملابس، أحمد.م 20 عام تاجر ملابس، فهد.ح، علام. ج، حمدي. م، أحمد.ح، مشهور. ص، محمد.م، بهاء. أ، محمد.ح، أمين. م، علاء. ي، جميعا استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

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واقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما حنفي صابر وشقيقه محمد صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

كما شرعوا في قتل المجني عليهما أحمد حنفي صابر، وبهاء الدين صابر، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية - حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

القتل استعراض القوة بولاق الدكرور محكمة جنايات جنوب الجيزة النيابة العامة

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