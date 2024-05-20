الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماس" تدين طلب الجنائية الدولية إصدار قرار اعتقال 3 من قادتها

حماس
حماس

أدانت حركة حماس، بقوة، طلب المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، إصدار أوامر اعتقال ضد ثلاثة من قادتها بخصوص الهجمات في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.

وأشارت حماس، في بيان صدر اليوم الإثنين، إلى رفضها الشديد محاولات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحايا بالمعتدين، واصفة طلب الإصدار بأنه لا يمتلك أسسا قانونية.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار أوامر اعتقال بحق يحيى السنوار، القائد العسكري لحركة حماس في غزة، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار الشخصيات في حماس: محمد دياب إبراهيم المصري "محمد الضيف"، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس.

ولفتت حماس إلى أن أوامر الاعتقال المتعلقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بخصوص الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، جاءت بتأخير سبعة أشهر، وهو الوقت الذي شهد فيه الاحتلال الإسرائيلي العديد من الجرائم ضد الفلسطينيين المدنيين، بمن في ذلك الأطفال والنساء والأطباء والصحفيون، إضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة والأماكن الدينية والطبية.

وطالبت حماس بإصدار مذكرات اعتقال بحق "جميع قادة الاحتلال المسئولين الذين أصدروا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم"، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. وشددت على ضرورة إصدار مذكرات اعتقال بحق كافة المجرمين الحربيين من قيادات وضباط وجنود الاحتلال الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ودعت إلى إلغاء جميع مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية.

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