الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جولة لطلاب الوفد الروسي بمعهد جنوب مصر للأورام في جامعة أسيوط

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

نظم مركز تعليم اللغة الروسية، بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبالتعاون مع معهد جنوب مصر للأورام، وجمعية أصدقاء مرضي سرطان صعيد مصر، زيارة لطلاب الوفد الروسي؛ لأطفال المعهد، والتي تأتي ضمن الأنشطة المتنوعة التي يتضمنها البرنامج المقرر للوفد الروسي الزائر من جامعة بيتاجورسيك الروسية.


وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، أن زيارة الوفد الطلابي الروسي من جامعة بيتاجورسيك الروسية؛ لمعهد جنوب مصر للأورام، تأتى في إطار الجهود الخيرية المبذولة وما يتم تقديمه من دعم نفسى؛ للأطفال المرضى، ولادخال البهجة والسرور فى نفوس المرضى، والأطفال لمحاربة المرض والانتصار عليه وتخطي الآلام.


جاءت الزيارة تحت إشراف؛ الدكتور خالد فارس القائم بأعمال عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور محمد أبو المجد الهاشمي وكيل معهد جنوب مصر للأورام، ورئيس جمعية أصدقاء مرضي سرطان صعيد مصر، وبتنظيم الدكتور عاطف النقيب المشرف علي مركز تعليم اللغة الروسية، ومنسق العلاقات بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية.


توزيع الهدايا والألعاب علي أطفال مرضي الأورام
وأوضح الدكتور عاطف النقيب، أن الهدف من الزيارة هو مشاركة إنسانية من طلاب الوفد، لتخفيف الاعباء عن المرضي، وتوزيع الهدايا والألعاب علي أطفال مرضي الأورام.


وقدم الدكتور خالد فارس عميد المعهد، شهادات شكر وتقدير من جمعية أصدقاء مرضي سرطان صعيد مصر لطلاب الوفد الروسي؛ لمشاركتهم الفعالة ضمن الاحتفالية المقامة لمرضي أورام الأطفال بالمعهد.

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مركز تعليم اللغة الروسية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بجامعة أسيوط معهد جنوب مصر للأورام وجمعية أصدقاء مرضي سرطان صعيد مصر طلاب الوفد الروسي

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