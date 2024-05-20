السجن 10 سنوات لسيدة قتلت طفلتها بالصف

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، حكمًا بمعاقبة ربة منزل بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهما بالقتل عمدًا مع سبق الإصرار لطفلة رضيعة أنجبتها سفاحًا خوفًا من افتضاح أمرها في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (14512/2023) - مركز الصف، أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، ونتج عنها إنجاب الطفلة المجني عليها، فقررت التوجه له وطالبت منه الزواج إلا أنه تنصل منها ورفض طلبها، ففكرت المتهمة على إثر ذلك التخلص من الطفلة المجنى عليها بعد أن وضعتها بمستشفى اليوم الواحد بمنطقة التبين.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه فور خروجها من المستشفى توجهت إلى بلدتها بمركز الصف ومنها إلى منطقة عرب الشرفا وتركت الطفلة بجوار أحد المنازل، وأثناء سير أحد الأشخاص بذات المنطقة، عثر على الطفلة حديثة الولادة متوفاة بجانب مبنى مهجور غير مكتمل وغير مأهول بالسكان مرتدية قطعة قماش صفراء اللون وكيس بلاستيكي عالقًا بها الحبل السري، فأبلغ الشرطة، وتم نقلها لمستشفى الصف المركزي.