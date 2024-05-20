مستشفيات جامعة أسيوط تُنظم اليوم العلمي الأول للصيادلة الإكلينيكيين

نظمت مستشفيات جامعة أسيوط، اليوم العلمي الأول للصيادلة الإكلينيكيين، تحت عنوان "الجسر الذهبي بين الصيدلي والطبيب.. ما بين التعاون والثقة ".



جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحت إشراف الدكتورة عبير عبد الهادي الكامل المشرف العام على وحدات الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية.



في البداية، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالجهد المبذول من إدارة مستشفيات جامعة أسيوط في توطيد دور الصيادلة الإكلينيكيين داخل مختلف الأقسام الطبية والمستشفيات الجامعية، مؤكدًا على أهمية التعاون والتواصل المستمر بين الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين في تنظيم المؤتمرات وورش العمل لتبادل الخبرات والرؤى العلمية، مشيدًا بالمحاضرات المتنوعة الذي شهدها اليوم العلمي الأول.



تعزيز دور مقدمي الخدمة الصحية بمختلف فئاتهم

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هناك توجه عالمي نحو تعزيز دور مقدمي الخدمة الصحية بمختلف فئاتهم أطباء وصيادلة وتمريض، مضيفًا أن هناك سعى دائم لتحقيق جودة الرعاية الصحية تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2023، وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين لما له من أثر في تحسين الخدمات الطبية المقدمة.



وأكد الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، على أهمية الترابط بين الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين بمختلف مستشفيات جامعة أسيوط، فالتكامل بينهم ظهر واضحًا أثناء فترة جائحة كورونا، وعن اليوم العلمي أضاف أنه جاء تطبيقا لترسيخ مبدأ التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى في المنظومة الطبية للمستشفيات الجامعية، مشيدًا بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في رفع كفاءه الصيادلة الإكلينيكيين.



وأشارت الدكتورة عبير عبد الهادي، المشرف العام على وحدات الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية، أن اليوم شهد عده محاضرات متنوعة من بينها؛ محاضرة حول دور الصيدلي الإكلينيكي الآن وفي المستقبل للدكتور أحمد عبد المولى، ومحاضرة حول بكتيريا بطانة المعدة للدكتور إيهاب فوزي، ومحاضرة عن دور المضادات الحيوية في الحفاظ على مرضى السكر للدكتور خالد عبد العزيز، ومحاضرة حول خطوات نحو النجاح للدكتورة عبير عبدالهادي.

إضافًة إلى محاضرة حول البوابة الذهبية للحفاظ على الحياة للدكتور أسامة العشير، ومحاضرة عن أضرار ضعف التغذية ودورها في تشوهات الأجنة للدكتور مؤمن كامل، ومحاضرة عن استخدام الأدوية للحفاظ على الجهاز الهضمي بالإحصائيات للدكتور علي عامر، إلى جانب محاضرة عن التغذية في الحالات الحرجة للدكتورة غادة محمد، ومحاضرة حول رحلة ما بين مريض السرطان والتغذية للدكتورة سارة عبد المحسن، ومحاضرة حول دور أدوية المعدة قبل وبعد الولادة للدكتورة نغم أنور، ومحاضرة لكل من الدكتور أبانوب سمير والدكتورة إسراء أحمد والدكتورة تقى صفوت حول دور الصيدلي الإكلينيكي في العناية بالمرضى.

وأشرف على تنظيم اليوم العلمي كل من الدكتورة رضوى عصام الدين محمد، والدكتورة نغم أنور الشهاوي، والدكتورة سارة أحمد عبد المحسن، والدكتورة دينا علي، والدكتورة ميرنا نشأت بشرى، والدكتور فرج عبد الحميد فرج، صيادلة إكلينيكيين.

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