الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مش عايزها تسافر أوروبا".. فتاة تقتل والدها بمنطقة أبو راضي في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المحلة، حبس فتاة 4  أيام على ذمة التحقيق بعدما تخلصت من والدها بسبب خلافات سابقة. 

كانت فتاة قد أقدمت على التخلص من والدها مستخدمة سلاح أبيض “سكين” بمنطقة أبو راضى بمدينة المحلة. 

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي بإصابة مسن بعدة طعنات نافذة بشارع عبد الرحمن شاهين بمنطقة أبو راضي بالمحلة الكبرى  وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية وجود مسن يدعى "السيد. ال" في العقد السابع من عمره به عدة طعنات نافذة وأن السبب وراء قيام ابنته بذلك لمنعه لها من السفر إلى والدتها وأشقائها بإحدى الدول الأوروبية.

جرى نقله إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، ولكنه لفظ أنفاسه بعد مرور 24 ساعة من دخول المستشفى متأثرًا بإصابته. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة وعرضها على النيابة والتي أمرت بحبسها 4أيام على ذمة التحقيق

 

 

بمنطقة ابو راضى بمدينة المحلة طعنات نافذة مستشفي المحلة التخلص من والدها نيابة المحلة

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