27 مايو.. الحكم في طعن حسام المندوة للإبقاء على اسمه أمينا لصندوق نادي الزمالك

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مد الحكم في الطعون رقم ٧٠/٢٠٧٠ و٧٠/٢٠٨٠٧ المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجة ورئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية للحكم بجلسة 27 مايو.

واختصم الطعن كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك ورئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية وكريم محمد عادل، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الدعوى رقم 78/8801 بجلسة 2024 /1/14 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصّها الإبقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه توفيق الخواجة عضو مجلس النواب الحالي كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2027 - 2023.