اختناق شخصين في حريق شقة بالعمرانية (صور)

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن إصابة شخصين بحالة اختناق في حريق شقة بمنطقة العمرانية، وتلقيا العلاج في موقع الحادث دون الحاجة لنقلهما إلى المستشفى.

وأخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا نشب داخل شقة سكنية في عقار مكون من 9 طوابق بمنطقة العمرانية، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في العمرانية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتيّ إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للمناطق المجاورة.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق شقة بالعمرانية

حريق شقة بالعمرانية

حريق شقة بالعمرانية