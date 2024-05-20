مواقف وضعت كيم كارداشيان في خط الهجوم.. ما القصة؟

حالة من الجدل أثيرت على منصات السوشيال ميديا، بعد تعدد الهجوم علي كيم كاردشيان إثر العديد من المواقف خلال الفترات الماضية التي وضعتها في موقف محرج مع متابعيها.

حملة مقاطعة

أطلق رواد منصات التواصل حول العالم حملة مكثفة لحظر المشاهير من الفنانين والمغنيين العالميين من بينهم كيم، بعد حفل ميت جالا الأخير، وشارك في الحملة آلاف المدونين على مختلف منصات التواصل، لإظهار قدرتهم على التأثير على المبالغ التي يجنيها المشاهير من خلال المتابعات والمشاهدات.

بدأت حملة مقاطعة المشاهير رحلتها منذ يومين، وتصاعدت حتى وصل التفاعل معها إلى الدول العربية، بعد أن سبق وظهرت في أمريكا من خلال تطبيق «تيك توك»، وتصدر هاشتاج «مقاطعة المشاهير» الأكثر تداولا في مصر والوطن العربي، على منصة «اكس» تويتر سابقًا، وذلك بعد نجاح حملة مقاطعة المشاهير الأمريكية.



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وانطلقت حملة المقاطعة الأمريكية عقب حفل «ميت جالا»، وهو حفل سنوي لجمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون التنكرية في مدينة نيويورك الأمريكية، والذي وصف بأنه مبالغ فيه بسبب الملابس الباهظة وغيرها، والبعض ربطها بما يحدث في غزة.

هجوم علي كيم

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان - فى وقت سابق - لرد فعل عنيف بعد إدراج حقيبة unique Hermès على موقع إعادة البيع الخاص بعائلتها،Kardashian Kloset.، وتطالب مؤسسة SKIMS، التي لديها عدد من حقائب Hermès الفريدة في مجموعتها بمبلغ 70 ألف دولار مقابل حقيبة التمساح النادرة ذات اللون الرمادي غير اللامع، والتي تم إدراجها على أنها "في حالة جيدة".

ومع ذلك، يضيف وصف آخر لحقيبة اليد أن هناك "بعض تغير اللون على المقابض والزوايا السفلية، وخدوش طفيفة على المعدن"، ويحدد الوصف أيضًا أن الحقيبة لا تأتي مع شهادة CITESوهي وثيقة مطلوبة عندما تخطط للسفر بحقيبة وسرعان ما اعترض المعجبون على محاولة الملياردير إعادة بيع حقيبة مستعملة، حيث كتب أحد الأشخاص على موقع Reddit: "هل هذا على محمل الجد".

الحرية للجميع

ردت كيم كارداشيان، على متظاهرة هتفت "الحرية لفلسطين" خلال حدث تسويقي لنجمة تلفزيون الواقع في مدينة هامبورغ الألمانية، بالقول "الحرية للجميع".

ونقل موقع "TMZ" الأمريكي، تفاصيل الواقعة، حيث بدأت سيدة من بين حضور الفعالية الهتاف "الحرية لفلسطين" قبل أن يصطحبها رجال الأمن إلى الخارج بسبب تعطيلها للحدث.

وخلال الواقعة، قالت كارداشيان عبر الميكروفون: "الحرية للجميع" سواء اسرائييلن او فلسطينين مما وضعها في موقع الهجوم.