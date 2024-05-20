البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل حول التنمية البشرية المتكاملة والشهادات المهنية

ينظم مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ورشة عمل لأكاديمية مركز البحوث الزراعية للبرامج التدريبية والتنمية البشرية المتكاملة والشهادات المهنية، بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 22 مايو 2024 بالقاعة الرئيسية لمركز البحوث الزراعية بالجيزة وذلك تحت عنوان "الأفاق المستقبلية للتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاجية والتكيف مع تغير المناخ في مصر".

وسوف تعقد الورشة تحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء الحموي الممثل الاقليمي للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة في مصر. ومن جانبة قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ان هذة الورشة تهدف إلى بحث الأفاق المستقبلية لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة من أجل زيادة الإنتاجية من مختلف المحاصيل الزراعية خصوصًا تحت ظروف التغيرات المناخية. وسوف يحاضر في الورشة خبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ومركز البحوث الزراعية.

ومن جانب آخر، ينظم معهد بحوث البساتين - مركز البحوث الزراعية فعاليات المؤتمر الثالث حول التنمية البستانية المستدامة فى مصر.

وفي هذا السياق قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين وامين عام المؤتمر ان المؤتمر سوف يعقد فى الفترة من 2-3 يونيو 2024 وتحت رعاية معالي وزير الزراعة السيد القصير والأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبرئاسة الأستاذ الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاسبق وسوف يقام بقاعة المؤتمرات بالمركز الاقليمي للاغذية والاعلاف وتحت عنوان "التنمية البستانية المستدامة فى مصر".

ومن جانبه، قال حمودة سوف يتم مناقشة عدة محاور منها تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الميزة النسبية للمحاصيل المصرية، ورفع القيمة المضافة للمحاصيل البستانية، وذلك من خلال تقديم أفضل الحلول العلمية والتطبيقية لمواجهة التحديات البيئية والظروف الاقتصادية الراهنة.

محاور المؤتمر واستنباط أصناف وسلالات جديده تتوافق مع الظروف المناخية المختلفة وزراعة الأنسجة ودورها في إنتاج شتلات جيده، وزياده وتحسين انتاج الثمار، والتداول الأمثل لثمار المحاصيل البستانيه، وأثر المعاملات المختلفة على زيادة تحمل الجفاف والملوحة لمحاصيل البستانية، وربط البحوث بالإنتاج والتصدير، رفع كفاءة المنتجات البستانية لزيادة قدرتها التنافسية.

وأكد حمودة انه سوف يشارك في فعاليات هذا المؤتمر أساتذة من المراكز البحثية المختلفة والجامعات والمهتمين بالانتاج البستاني في مصر وبحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية