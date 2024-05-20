نائب محافظ القاهرة يجري جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية

قام الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع.

كما تفقد نائب محافظ القاهرة أعمال الرصف والتطوير والتجميل الجارية ببعض الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق حى الساحل ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة وجهود الحى فى تنفيذ الخطة الاستثمارية والتى تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة

والتأكد من الالتزام بتنفيذ المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة ولتحسين شبكة الطرق لتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.

وأكد نائب محافظ القاهرة على متابعة شركات الرصف المنفذة للأعمال وما تم تنفيذه من حجم الأعمال مع مراعاة الالتزام بالمواصفات والمعايير لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية فى تلك المشروعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة اجتماع مع رؤساء أحياء الشرابية والاميرية أ. عاطف رشوان مدير الشؤون القانونية والمهندسة مى طلعت مدير المكتب الفني وبحضور سكرتير عام الحى ومدير منطقة الإسكان والشؤون المالية.

وتابع نائب محافظ القاهرة موقف ما تم تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وتأتي الأعمال فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتى تتمثل فى خدمات النظافة والرصف وتطوير الطرق وتجميل الشوارع والميادين.

وكان شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولى لمنتصف المدة الخاصة بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والتى افتتحها د. ياسمين فؤاد وزير البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ود. رانيا المشاط وزير التعاون الدولى بحضور محافظى الجيزة والقليوبية.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تبذل جهودًا كبيرة في ملف المخلفات البلدية الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال أن المحافظة قامت باتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع المشاكل البيئية، مثمنًا دور وزارتي البيئة والتنمية المحلية والبنك الدولى فى دعم الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اليوم شهد تجديد التعاون المستمر لمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ من خلال الاجتماعات التي تمثل مراجعة للمشروع الذي يعد من المشروعات الهامة التي ربطت بين نوعية الهواء وتغير المناخ، مضيفًا أن فكرة ربط المشروع بالقطاع الخاص يهدف إلى الاستفادة من الملف البيئي ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات مختلفة في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق بين كافة الأطراف والأجهزة المعنية في عمليات الجمع والنقل والتدوير والتشغيل ودفن المخلفات، بحيث يكون لدينا مدينة متكاملة لإدارة المخلفات على أسس ذات معايير عالمية.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا المشروع يشمل مدافن صحية للتخلص من مخلفات محافظات القاهرة الكبرى، كالمخلفات البلدية، ومخلفات البناء والهدم، والمخلفات الصناعية الخطرة، ومخلفات الرعاية الصحية.

وأكد محافظ القاهرة أن المشروع يهدف إلى تعزيز نظام دعم جودة الهواء وتفعيل الخطة الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى بمعاونة القطاع الخاص بتطوير وتشغيل المكونات المختلفة لمجمع إدارة المخلفات بالعاشر من رمضان.

وكذلك يأتى المشروع لخدمة منظومة متكاملة للنقل الكهربائي في القاهرة الكبرى من خلال تطوير ورفع كفاءة جراج الاميرية ليتناسب مع التخطيط وآلية التنفيذ والتي سيدعمها البنك من خلال توفير ١٠٠ أتوبيس كهربائي.

وأكد محافظ القاهرة على تقديم كامل الدعم لإخراج المشروع بنجاح بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء، وبما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ.

FB_IMG_1716202586407

FB_IMG_1716202584678