الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ندوة تثقيفية للتوعية بالحقوق والواجبات فى قانون العمل جنوب بورسعيد

ندوة مديرية العمل
ندوة مديرية العمل ببورسعيد

نظَّمت وزارة العمل، ممثلة في مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، ندوة توعية بعنوان "حقوقك وواجباتك في العمل"، داخل إحدى شركات صناعة الإطارات، بحضور ٣٥ عاملًا من العاملين بالشركة، لواجبات العمَّال وضمانات حقوقهم في قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وتناولت الندوة شرحًا لعقود العمل والإجازات السنوية، ومناقشة تنظيم العمل من ساعات العمل وفترات الراحة، وانقضاء علاقة العمل، والتأكيد على دور مديرية العمل فى تقديم الرعاية والحماية لجميع العمَّال بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال، من أجل تحقيق بيئة عمل متوازنة وآمنة ومناخ عمل مستقر، وأكد ضرورة الارتقاء الدائم بصالح العمالة المصرية الأكفاء ورعايتهم وتقديم أفضل الخدمات العمالية لهم.

توجيهات وزير العمل

وأفاد عبد الونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، في تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أهمية تطبيق أحكام القانون، والحقوق والواجبات التى كفلها للعاملين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، من أجل زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

حقوق وواجبات العمال

وأكد مدير المديرية، أهمية الندوات لتوعية العاملين بالمنشآت بالحقوق والواجبات القانونية، حيث ألقى المحاضرات بالندوة أمل يوسف، مدير مكتب تفتيش عمل بورسعيد، كما قامت بالرد على جميع استفسارات العمال حول العديد من مواد قانون العمل، وليلي المصري مفتشة بالمكتب ورشا عكاشة، كما أكد استمرار تنظيم تلك الندوات لزيادة التوعية والتثقيف من خلال المديرية وأجهزتها المنتشرة فى جميع أرجاء المحافظة.

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