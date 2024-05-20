رئيس الفريق البحثى يكشف كواليس اكتشاف أفرع لنهر النيل بجوار الأهرامات

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية السابق، ورئيس الفريق البحثي المشارك في اكتشاف أفرع نهر النيل القديمة "إن الاعتقاد السائد يقول إن المصريين القدماء كانوا يستخدمون نهر النيل في حياتهم اليومية، ونظرية بناء الأهرامات كانت جزءا رئيسيا من هذه النظرية، وفي السنوات الماضية الفريق البحثي عمل على أفرع النيل".

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية له بقناة النيل الإخبارية : "وتم اكتشاف عدد من الأفرع في أقصى شرق دلتا النيل حتى الجنوبي في غرب الدلتا، لكن هذه المرة أولى أن يتم العمل على منطقة جنوب القاهرة والنتائج التي تم نشرها في البحث ووصلنا بالفعل لأحد الأفرع المندثرة لنهر النيل، وهناك موجود 31 هرمًا، وهذا يؤكد أن المصري القديم كان يسستخدم الملاحة النهرية في بناء الأهرامات والمعابد".

وتابع: "النظريات المرتبطة ببناء الأهرامات والمعابد القديمة، فهم الخريطة الهيدروجينية القديمة ستساهم في فهم الظواهر الفلكية القديمة ووضع تصور لقراءة المستقبل، خاصة عندما نعلم أن أفرع النيل القديمة كانت غرب مجرى النيل الحالي وأحدها كان يمر بالصحراء الغربية بمنطقة الوادي الجديد، وهو ما يعني القدرة على إعادة طرح رؤى تعيد طرح لتنمية تلك المناطق".