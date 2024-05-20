الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: على إسرائيل وقف تعنتها بشأن إدخال المساعدات لغزة

مساعدات
مساعدات

أكد "ينس لاركيه"، متحدث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، أنه على إسرائيل وقف تعنتها بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلًا عن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لوقف الكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق.

وأضاف متحدث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المساعدات التي تدخل غزة عبر الرصيف الأمريكي العائم تنتهي بسرعة ولا غنى عن المعابر البرية، مؤكدًا: "نعاني نقصًا كبيرًا في الإمدادات بغزة جراء استمرار إغلاق المعابر البرية، ونؤكد ضرورة فتحها فورًا لتجنب المجاعة، وأن هناك 810 آلاف مواطن نزحوا من رفح الفلسطينية إلى مناطق تدعي إسرائيل أنها آمنة".

وأكد متحدث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: "مستعدون لتقديم مزيد من المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة"، مشددًا على أن مزيدًا من التحركات العسكرية في رفح الفلسطينية سيحدث مشكلات كثيرة.

إسرائيل قطاع غزة المساعدات القاهرة الإخبارية رفح

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