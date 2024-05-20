روسيا: سيكون هناك تحقيق شامل لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الرئيس الإيرانى

قال دميتري آناتوليفيتش ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إنه سيكون هناك تحقيق شامل لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم المروحية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعًا طارئًا

وعقدت الحكومة الإيرانية اجتماعًا طارئًا بحضور الدكتور محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل، ورئيسي البرلمان والسلطة القضائية، مؤكدين استمرار التعاون فيما بينهم لخدمة الشعب الإيراني.

سنسير على درب "رئيسى"

وقال "مخبر": "سنسير على درب (رئيسي) في إنجاز المهمة الموكلة دون خلل"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

وجاء الاجتماع، الذي عُقد صباح اليوم الإثنين، باستضافة الدكتور محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الراحل، عقب إعلان وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وعزّى رئيسا السلطتين التشريعية والقضائية، الشعب الإيراني والنائب الأول للرئيس وأعضاء الحكومة، وأكدا التعاون التام مع "مخبر" للقيام بمهام السلطة التنفيذية.



