الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا: سيكون هناك تحقيق شامل لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الرئيس الإيرانى

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

قال دميتري آناتوليفيتش ميدفيديف، نائب رئيس مجلس  الأمن الروسي، إنه سيكون هناك تحقيق شامل لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم المروحية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعًا طارئًا

وعقدت الحكومة الإيرانية اجتماعًا طارئًا بحضور الدكتور محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل، ورئيسي البرلمان والسلطة القضائية، مؤكدين استمرار التعاون فيما بينهم لخدمة الشعب الإيراني.

سنسير على درب "رئيسى"

وقال "مخبر": "سنسير على درب (رئيسي) في إنجاز المهمة الموكلة دون خلل"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

وجاء الاجتماع، الذي عُقد صباح اليوم الإثنين، باستضافة الدكتور محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الراحل، عقب إعلان وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وعزّى رئيسا السلطتين التشريعية والقضائية، الشعب الإيراني والنائب الأول للرئيس وأعضاء الحكومة، وأكدا التعاون التام مع "مخبر" للقيام بمهام السلطة التنفيذية.


 

مجلس الأمن الروسي الأمن الروسي ميدفيديف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

مواد متعلقة

جدل داخل إيران وخارجها.. هل هناك شبهة جنائية فى حادث سقوط مروحية الرئيس الإيرانى؟

بمشاركة 200 عارض.. الزراعة تكشف تفاصيل معرض الزهور الـ 91

هذا ما ينص عليه الدستور الإيرانى فى حال شغور الرئاسة

وكالة إرنا الإيرانية: جثامين "رئيسى" ومرافقيه سيعرضون على الطب الشرعى

المرشد الإيرانى: مهلة أقصاها 50 يومًا للترتيب للانتخابات بالتنسيق مع رؤساء السلطتين القضائية والتشريعية

إيران: تعيين على باقرى وزيرًا للخارجية خلفًا لحسين أمير عبداللهيان

وكالة إرنا: محمد مخبر النائب الأول للرئيس الراحل يتولى السلطة التنفيذية وفقًا للدستور

أبوالغيط يعزى الشعب الإيرانى فى وفاة الرئيس إبراهيم رئيسى ووزير خارجيته

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

حقيقة فيديو تحطم طائرة الرئيس الإيرانى.. واللحظات الأخيرة قبل الحادث

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

اللقطات الأولى لنقل جثمان الرئيس الإيرانى ومرافقيه من موقع تحطم الطائرة

مفاجأة غريبة.. شاهد عيان يكشف اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة الرئيس الإيرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا