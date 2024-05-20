الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز

"الدهب" تفجر أزمة شيرين مع "روتانا" مجددًا

الفنانة شيرين عبدالوهاب
الفنانة شيرين عبدالوهاب

تقدم المحامي ياسر قنطوش، دفاع الفنانة شيرين عبدالوهاب، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي ضد القائمين على شركة روتانا؛ لاتهامهم باستخدام محتوى فني دون الرجوع إليها والتعدي على الحقوق الفنية لها.

وذكر "قنطوش"، في بلاغه الذي حمل رقم 7811640 عرائض النائب العام، أنه رغم حرص الفنانة شيرين عبدالوهاب على تقدير واحترام مالك شركة روتانا إلا أن تصرف العاملين فيها دفعها إلى تقديم البلاغ، بسبب استخدام أغنيتها دون سند تنازل من مالكها الأصلي.

وتابع البلاغ أن موقع روتانا نشر أغنية "الدهب"، التي نشرتها شركة روتانا عبر منصاتها رغم انتهاء التعاقد مع الفنانة شيرين عبدالوهاب تمامًا، مؤكدًا أن هذا يعد تعديًا صارخًا على الحقوق الفنية طبقًا للمادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية.

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وأكد "قنطوش" أن هناك بعض الأشخاص داخل روتانا يحاولون إبعاد الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الغناء، يضعون لها العراقيل ويصنعون المشاكل دون مبرر واضح، وكأنهم يريدون إبعادها عن الغناء بكل الطرق، الأمر الذي دفع شيرين للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشركة.

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا في الدعوى رقم 601 لسنة 16 ق بتاريخ 17 سبتمبر 2023 بانتهاء العقد المؤرخ 6 يناير 2019 في 8 يناير 2022، وسددت شيرين مبلغ 8 ملايين جنيه، وتسلمت أصل الصيغة التنفيذية بتاريخ 18 ديسمبر 2023.

شيرين شركة روتانا الفنانة شيرين عبد الوهاب المستشار محمد شوقي روتانا

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