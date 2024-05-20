الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرى: مصر انتهجت استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية (فيديو)

وزير الرى
وزير الرى

ألقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا، وفقًا لما ذكرته قناة "dmc" في نشرتها الإخبارية.

وفى الكلمة، تمت الإشارة إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي يعد من أهم المنصات الدولية في مجال المياه، وأن التطور المتسارع من أجل التنمية بالإضافة لتحديات تغير المناخ أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم.

وتعاني مصر عجزًا مائيًا يبلغ ٥٥% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل، ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهودًا هائلة لترشيد استخدام المياه.

الرى الموارد المائية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى المنتدى العالمي العاشر DMC

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