مجلس النواب يحيل 28 تقريرا للحكومة لتنفيذ توصياتهم

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 28 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. وتلك التقارير بشان اقتراح برغبات لتقديم خدمات او ازالة معوقات لاهالي الدوائر الانتخابية لهولاء الأعضاء.

وجاءت تلك التقارير كما يلي:

العضو إبراهيم عويس، بشأن استكمال نقل أصول ملكية الأرض بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية لإنشاء مركز طبى بجاردينيا هايتس (أبو الهول سابقًا) بالقاهرة الجديدة على قطعة أرض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – محافظة القاهرة.

العضو زينب السلايمى، بشأن توفير منظار المسالك بمستشفى طيبة التخصصى – مركز إسنا – محافظة الأقصر.



العضو أسامة عبد العاطي، بشأن عمل بروتوكول بين وزارة الصحة والسكان، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني فى تفعيل المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ليعمل بها من يرغب من الأطباء.

العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن تزويد مستشفى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء بجهاز إيكو.

العضو عبد المنعم إمام، بشأن تحويل مستشفى الكبد بمدينة المحلة الكبرى لمستشفى تخصصى – محافظة الغربية.

العضو أشرف الشبراوى، بشأن الموافقة على رصف الطريق الرابط بين محافظة الدقهلية ومحافظة الشرقية من قرية الشركة (2) وحتى كوبرى أبو غزالة - مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.

العضو أحمد أبو زيد، بشأن عمل نزلة وطلعة عند تقاطع محور شبين الكوم / طملاى مع طريق منوف – محافظة المنوفية.

العضو على العساس، بشأن رصف مدخلي مدينة السرو الرئيسيين – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال أعمال الصرف الصحى وتركيب الوصلات المنزلية وربطها على خط الانحدار بالشبكة بقرى (المطيعة – أولاد على – أولاد إبراهيم – قرقارص) التابعة لمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

العضو أحمد خليل خير الله، بشأن استكمال رصف وتطوير شارع الزعيم بمركز ومدينة برج العرب من خلال برنامج حياة كريمة – محافظة الإسكندرية.

العضو عبد الباقى تركيا، بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقرى ديرب نجم – محافظة الشرقية.

العضو أحمد حجازى، بشأن مد مشروع الصرف الصحى لعزبة لبيب – قرية دكما - مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن الانتهاء من أعمال مشاريع الصرف الصحى الجارى تنفيذها على مستوى مركز ومدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة.

العضو أحمد العرجاوى، بشأن إقامة شبكة صرف صحي وشبكة مياه الشرب للمساكن والعمارات المقامة على الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي – محافظة البحيرة.

العضو أحمد حجازى، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لبعض قرى مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

العضو حامد جلال جهجه، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية.

. العضو علاء خير الله، بشأن تخصيص مقر لخدمة عملاء الغاز الطبيعي بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.

العضو آيات الحداد، بشأن إنشاء فروع للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الحكومية بجميع المحافظات.

العضو عبير جمال الحلوانى، بشأن توفير جميع سبل الإتاحة لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة داخل المصالح الحكومية بجميع محافظات الجمهورية.

العضو يحيى عيسوى داود، بشأن إنشاء كوبرى أعلى مصرف الصرف المار بمدينة حوش عيسى محافظة البحيرة أعلى الطريق الدائرى.

العضو ريهام عبد النبى، بشأن إحلال وتجديد سور مدرسة عثمان بن عفان بجزيرة هيسيا - محافظة أسوان.

العضو جمال الشورى، بشأن إنشاء مدرسة تكنولوجيا ومعلومات تطبيقية بمركز ومدينة النجيلة بمحافظة مطروح.

العضو خالد أبو خطيب، بشأن إنشاء مبنى للإدارة التعليمية بمركز أبو المطامير - محافظة البحيرة.

العضو محمد بدراوى عوض، بشأن تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس.

العضو علاء خير الله، بشأن توصيل خطوط تليفونات أرضية لقرية أولاد إلياس بمركز صدفا – محافظة أسيوط.

العضو عصام ياسين، بشأن مد خدمة الفايبر للتليفونات الأرضية والإنترنت للمناطق المحرومة في قرية منيل دويب – مركز أشمون – محافظة المنوفية.

العضو جمال الشورى، بشأن استكمال أعمال شبكة كابلات التليفونات بمركز النجيلة – محافظة مطروح.

العضو محمود أبو الخير، بشأن إنشاء مبنى بريد بقرية نجع مازن – مركز البلينا – محافظة سوهاج.