الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 ‫نصائح لحماية الطيور والحيوانات من ارتفاع الحرارة

الطيور والحيوانات
الطيور والحيوانات من ارتفاع الحرارة

وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نصائح لمجابهة الارتفاعات الحادة في درجات حرارة الجو للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة من الإجهادات الحرارية، التي تؤثر سلبًا على معدلات أداء الحيوان والدواجن، في العنابر والحظائر التي تعمل بنظام التربية المفتوحة.

نصائح لحماية الطيور والحيوانات من ارتفاع الحرارة

1-  الحذر من زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، من خلال عدم الإسراف في استخدام المياه داخل العنابر في الأجواء الحارة سواء رش الأرضيات أوالحوائط  أوالغسيل، لأن ذلك يُزيد من الإجهاد الحراري على الحيوان أو الطيور، كنتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء.

2- للحد من نهجان الحيوان أو الطائر يتم إضافة نصف جم من بيكربونات الصوديوم "كربوناتو" إلى كل لتر ماء شرب ليعادل من حموضه الدم ويساعد من سيولته، ومنع اللزوجة، كذلك إضافة ربع قرص أسبرين إلى كل لتر من ماء الشرب، أو إضافة فيتامين (ج) إلى مياه الشرب بالجرعات المقررة،  لطرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائى الضارة، والتي تزيد في الأجواء الحارة.

3-  تجنب تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة للحد من زيادة الإجهادات الحرارية على الجسم.

4-  فى حال استخدام وسائل تبريد يجب أن تكون مرتفعة، وعلى وضع أعلى من مستوى الحيوان أوالطائر، لضمان استفادته منه، محذرة من تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة، لعدم تجديد الهواء بآخر ساخن من البيئة الخارجية.

5- توفير المياه النظيفة للشرب وزيادة عدد السقايات فى القطعان الأرضية لمواجهة الطلب المتزايد على ماء الشرب.

6- تجنب الإفراط فى التعامل أو الإمساك بالحيوان أو الطائر قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، مع تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.

7- عدم إجراء التلقيحات طبيعة كانت أو اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة، وتأخيرها إلي ما بعد انكسار الموجة الحارة بعدة ساعات، وتطبيق ضوابط الأمن والأمان الحيوى، وضبط جرعات الأدوية والإضافات.

8-  في حال نقل الطيور والحيوانات، يجب أن يتم ذلك ليلًا، وعدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور فى الأقفاص، أو الحيوانات فى المركبات، ويمنع توقف المركبات المحمله خلال النقل.

وزارة الزراعة واستصلاح الحيوان بيكربونات الصوديوم ساعات النهار الحارة الإمساك بالحيوان

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