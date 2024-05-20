الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع عامل بطلق ناري على يد لص في قنا

طلق ناري
طلق ناري

لقي عامل مصرعه بطلقات نارية على عاطل، بعد أن اعترضه خلال سرقته لمنزله في منطقة الشوخات التابعة لمركز قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع عامل بطلق ناري في مركز قنا.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع "أحمد" بطلقات نارية على يد لص حاول سرقة المجني عليه وعندما اعترضه بادر بإطلاق الأعيرة النارية عليه التي أودت بحياته في منطقة الشوخات، التابعة لدائرة مركز قنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر المحضر وجاري التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها بعد تكثيف البحث لضبط المتهم.

قنا امن قنا أشخاص مصرعهم اللواء مدير أمن قنا 190 جثة

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