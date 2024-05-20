تركيا تنعى الشعب الإيراني في وفاة الرئيس ووزير خارجيته

قدمت تركيا التعازي للشعب الإيراني في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحيتهم، أمس الأحد، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

وأكدت تركيا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، التنسيق الوثيق مع السلطات الإيرانية بعد حادث تحطم المروحية.

وعلى صعيد آخر، قال مجلس صيانة الدستور في إيران، إن الرئيس الإيراني المقبل سيتولى مهام الرئاسة لأربع سنوات.

وتابع مجلس صيانة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يومًا.