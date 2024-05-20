ملك الأردن: نتضامن مع الأشقاء فى إيران بهذا الظرف الصعب

نعى ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحيتهم، أمس، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

وقال عبد الله الثاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، "أحر التعازي للأشقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبًا بوفاة الأخ الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الأخ حسين أمير عبداللهيان والمرافقين لهما، رحمهم الله جميعا، نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب".