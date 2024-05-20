وزيرة الهجرة: نتابع عن كثب تطورات أوضاع الطلاب المصريين في قرغيزستان بعد الاشتباكات في الحرم الجامعي بين الطلاب

في إطار جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في إعمال استراتيجية التواصل المستدام مع أبنائنا المصريين بالخارج، تابعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، موقف الطلاب المصريين الدارسين في قرغيزستان، استجابة لما ورد من استغاثات واستفسارات من عدد من أولياء الأمور حول الأوضاع باحد الجامعات في قيرغيزستان، وما تناولته وسائل الإعلام حول وقوع اشتباكات في الحرم الجامعي بين الطلاب.

وأكدت وزيرة الهجرة متابعة الموقف عن كثب، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرة إلى أننا حريصون على التنسيق والمتابعة المستمرة لحين استقرار الأوضاع.

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إنه على الفور تم التواصل مع وزارة الخارجية المصرية ومع سفراء مصر في الخارج، وتم التأكد من سيطرة قوات الأمن في قيرغيزستان على الموقف وسلامة جميع الطلاب المصريين هناك، مهيبة بالطلاب المصريين الدارسين هناك بضرورة الالتزام بإرشادات وزارتي الداخلية والتعليم العالي في قيرغيزستان، ومتابعة الموقف عن كثب مع السفارة المصرية هناك، والمكوث في أماكن السكن والدراسة "أونلاين" لمدة أسبوع، حتى يتم تعديل الإرشادات من السلطات المعنية.

وشددت الوزيرة على أن وزارة الهجرة المصرية تثمن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطات القيرغيزية لحماية الطلاب وإعادة الهدوء في الحرم الجامعي، وإذ تعرب عن ثقتها في أن الدراسة ستنتظم في القريب العاجل، مؤكدة أنه سيكون هناك تواصل دائم ومباشر مع الطلاب المصريين في قيرغيزستان - كما هو الحال الآن - من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

جندي: عصر الجمهورية الجديدة عصر ذهبي للمرأة المصرية.. ومصر أول دولة في العالم تطلق استراتيجية لتمكين المرأة



شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات الافتتاح الرسمي للدورة الثانية من ملتقى "تمكين المرأة بالفن" الدولي، في مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية

وقالت الوزيرة: "لطالما كانت المرأة المصرية لها عظيم التقدير والمكانة علي مر العصور في الدولة المصرية منذ عهد أجدادنا، وتكمن الأهمية التاريخية للحضارة المصرية القديمة في منظومة القيم والرسالات الإنسانية التى شملت كل نواحى الحياة، وكونت بمرور ألفيات مصر السبع، الجذور الحقيقة التي تستمد منها البشرية تراثها الإنساني في إجماله، ومن أهم هذه القيم الإنسانية الاعتراف بأهمية دور المرأة بالمجتمع المصري. وكان للمرأة المصرية القديمة دور بالغ الأثر في الفن المصري القديم ووصلت إلى مستوى تعلم عالٍ في الرسم والنحت وكان كلاهما منمقًا ورمزيًا للغاية".

