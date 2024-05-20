الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الروسية: لافروف يعرب عن تعازيه فى وفاة الرئيس الإيرانى

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قالت وزارة الخارجية الروسية إن سيرجي لافروف يعرب عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحيتهم، أمس، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الإعلان رسميًا عن وفاة الرئيس الإيراني

وقد أعلنت  إيران، اليوم، رسميًا، عن وفاة رئيسها إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية التي كانت تقله مع وفد مرافق له يضم وزير الخارجية، في مقاطعة أذربيجان الشرقية الجبلية في البلاد.

وينص الدستور الإيراني على أنه في حالة وفاة الرئيس، يتولى النائب الأول للرئيس، بموافقة المرشد الأعلى، صلاحيات ومهام الرئيس، وسيتولى النائب الأول للرئيس محمد مخبر هذا المنصب بعد وفاة الرئيس وموافقة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وبصفته رئيسًا مؤقتًا، يشكل مخبر جزءًا من مجلس مكون من ثلاثة أشخاص، إلى جانب رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، الذي سينظم انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يومًا من وفاة الرئيس.

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